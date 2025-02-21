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Знают единицы: названы 4 проверенных признака того, что кот любит своего хозяина

Юрий Берендий
21 февраля 2025, 03:37
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Владелец кота рассказал о четырех малозаметных признаках поведения, по которым можно определить, что ваш любимец выбрал вас своим "любимым человеком".
Знают единицы: названы 4 проверенных признака того, что кот любит своего хозяина
Как понять, что кот тебя любит - как кот проявляет свою любовь / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как понять, что твой кот тебя любит
  • Как кот проявляет свою любовь

Завести котенка - это увлекательный, но непредсказуемый опыт, ведь заранее неизвестно, будет ли он ласковым или скорее будет держаться на расстоянии. Поскольку коты имеют разные характеры, понять, насколько они вас любят, может быть непросто.

Главред выяснил, как понять, что кот считает тебя хозяином.

видео дня

Как понять, что кот привязан к тебе - кого кот любит больше

Однако один владелец домашнего любимца поделился в TikTok четырьмя характерными способами, которыми коты демонстрируют свою привязанность, хотя некоторые из них часто остаются без внимания. Пользовательница @oreoandpumpkinspice в своем видео рассказала о "четырех признаках того, что ваш кот считает вас своим главным человеком", первым из которых является его постоянный взгляд, направленный на вас, сообщает Express.

Часто такое поведение воспринимают неправильно, считая, что кот смотрит "с недоверием", тогда как на самом деле он, вероятно, просто восторженно наблюдает за вами.

"Если ваш кот не сводит с вас глаз, пока вы занимаетесь повседневными делами, например, готовите кофе или проверяете телефон, он не просто скучает. Этот взгляд говорит о том, что он настроен на вас и искренне интересуется, чем вы занимаетесь", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как понять, что кот тебе доверяет:

@oreoandpumpkinspice If your cat does these things, you're their favorite. audio: animalswe.love #favoriteperson#catsoftiktok#cats♬ original sound - OreoAndPumpkinSpice

Еще один явный признак, о котором говорится в видео, - это когда кот выбирает ваши колени для отдыха. Усатые любимцы очень привередливы относительно того, на ком сидеть, поэтому если они остановили свой выбор именно на вас, это означает, что рядом с вами им комфортно и безопасно.

В видео также упоминается, что легкое толкание головой - это своеобразный способ кота сказать: "Ты мой". Таким образом он обозначает вас своим запахом, подтверждая, что вы являетесь частью его мира.

Если ваш любимец стабильно отдает предпочтение именно вам, а не другим членам семьи, это безоговорочный знак, что вы стали для него самым любимым компаньоном.

"Когда вокруг другие люди, а ваш кот все равно тянется к вам, это не случайно. Они решили, что вы - тот человек, к которому они идут. С вами им комфортнее всего", - говорит автор.

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