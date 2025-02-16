Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусор

Вы узнаете:
- Почему нельзя утрамбовывать мусор
- Какой штраф в Германии за трамбовку мусора
В Германии обращение с мусором строго регулируется, и за неправильные действия могут грозить серьезные штрафы. Так, в городе Эссен утрамбовка отходов в общем контейнере может стоить нарушителю до 100 тысяч евро.
Главред выяснил, как правильно выбрасывать мусор в Германии.
Какой штраф в Германии за мусор
Украинка Валентина Дикая, которая живет в Германии, рассказывает о собственном опыте
"Знаете, как бывает: идешь выбрасывать мусор в общий бак, а он уже полный. Думаешь, ну немножко сейчас утрамбую и выброшу свой мусор. Но за такой поступок ты можешь заплатить до 50 тысяч евро штрафа, а в городе Эссен - даже до 100 тысяч евро!", - рассказала она в видео на YouTube.
Смотрите видео о том, какие есть странные законы в Германии:
Эксперты проекта по переселению Aussiedlerbote объясняют, что утрамбованный мусор труднее достать, и из-за этого коммунальные службы могут просто отказаться опорожнять контейнер. К тому же уплотненный мусор приводит к задержкам в графике вывоза отходов.
Почему нельзя оставлять мусор рядом с контейнером - как выбрасывать мусор в Германии
Еще одна распространенная ошибка - оставлять мешки с мусором возле контейнеров. Как объясняет Ассоциация коммунальных предприятий Германии (Verband kommunaler Unternehmen, VKU), по инструкции работники служб утилизации обязаны забирать только тот мусор, который находится внутри контейнера с закрытой крышкой.
"В некоторых случаях коммунальщики могут забрать небольшое количество мусора, оставшегося вне контейнера, но они не обязаны этого делать", - отмечает VKU.
Таким образом, оставленный рядом мусор часто просто игнорируется, что приводит к накоплению отходов возле жилых домов.
Что делать, если мусорный бак полон
Приобрести специальные мешки для отходов
Можно обратиться в компанию по утилизации, обслуживающую ваш дом, и приобрести специальные мешки для мусора с метками ведомства. Их официально разрешено ставить возле контейнера, и коммунальные службы обязаны их забрать.
Доставлять мусор самостоятельно
Если мусорник постоянно переполнен, можно самостоятельно отвезти отходы в центр приема вторсырья.
Заказать контейнер большего размера
Если жильцы регулярно сталкиваются с проблемой переполненного мусорника, можно обратиться к коммунальному предприятию с просьбой увеличить частоту вывоза или установить более крупный бак.
Как предотвратить переполнение мусорников
По данным VKU, одной из основных причин переполненности контейнеров является рост онлайн-заказов. Люди выбрасывают большие картонные коробки в контейнере для бумаги, не складывая их, из-за чего они занимают слишком много места.
"Чтобы контейнеры не заполнялись слишком быстро, рекомендуется предварительно складывать или разрезать упаковку перед тем, как выбрасывать ее", - советуют в VKU.
Также, если жители регулярно сталкиваются с переполненными баками, приобретение дополнительных пакетов может стать сигналом для коммунальных служб, что объём контейнеров нужно пересмотреть.
Таким образом, правильное обращение с отходами в Германии - это не только вопрос экологии, но и способ избежать штрафов, которые могут достигать сотен тысяч евро.
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Что известно о YouTube-канале "Валентина: Жизнь в Германии"
YouTube-канал "Валентина: Жизнь в Германии" посвящен опыту украинки Валентины, которая проживает в Германии. На своем канале она делится личными историями, советами и наблюдениями о жизни в этой стране. Канал "Валентина: Жизнь в Германии" является ценным ресурсом для украинцев, которые планируют переезд или уже проживают в Германии, предоставляя практические советы и инсайты из первых уст. Аудитория канала - более 15 тысяч пользователей.
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