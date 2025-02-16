Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусор

В Германии можно получить штраф до 100 тысяч евро из-за обычного мусора, поэтому важно знать правила утилизации отходов, чтобы избежать неприятностей.

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Почему в Германии нельзя утрамбовывать мусор - штраф 100 тысяч евро / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему нельзя утрамбовывать мусор

Какой штраф в Германии за трамбовку мусора

В Германии обращение с мусором строго регулируется, и за неправильные действия могут грозить серьезные штрафы. Так, в городе Эссен утрамбовка отходов в общем контейнере может стоить нарушителю до 100 тысяч евро.

Главред выяснил, как правильно выбрасывать мусор в Германии.

Какой штраф в Германии за мусор

Украинка Валентина Дикая, которая живет в Германии, рассказывает о собственном опыте

"Знаете, как бывает: идешь выбрасывать мусор в общий бак, а он уже полный. Думаешь, ну немножко сейчас утрамбую и выброшу свой мусор. Но за такой поступок ты можешь заплатить до 50 тысяч евро штрафа, а в городе Эссен - даже до 100 тысяч евро!", - рассказала она в видео на YouTube.

Смотрите видео о том, какие есть странные законы в Германии:

Эксперты проекта по переселению Aussiedlerbote объясняют, что утрамбованный мусор труднее достать, и из-за этого коммунальные службы могут просто отказаться опорожнять контейнер. К тому же уплотненный мусор приводит к задержкам в графике вывоза отходов.

Почему нельзя оставлять мусор рядом с контейнером - как выбрасывать мусор в Германии

Еще одна распространенная ошибка - оставлять мешки с мусором возле контейнеров. Как объясняет Ассоциация коммунальных предприятий Германии (Verband kommunaler Unternehmen, VKU), по инструкции работники служб утилизации обязаны забирать только тот мусор, который находится внутри контейнера с закрытой крышкой.

"В некоторых случаях коммунальщики могут забрать небольшое количество мусора, оставшегося вне контейнера, но они не обязаны этого делать", - отмечает VKU.

Таким образом, оставленный рядом мусор часто просто игнорируется, что приводит к накоплению отходов возле жилых домов.

Что делать, если мусорный бак полон

Приобрести специальные мешки для отходов

Можно обратиться в компанию по утилизации, обслуживающую ваш дом, и приобрести специальные мешки для мусора с метками ведомства. Их официально разрешено ставить возле контейнера, и коммунальные службы обязаны их забрать.

Доставлять мусор самостоятельно

Если мусорник постоянно переполнен, можно самостоятельно отвезти отходы в центр приема вторсырья.

Заказать контейнер большего размера

Если жильцы регулярно сталкиваются с проблемой переполненного мусорника, можно обратиться к коммунальному предприятию с просьбой увеличить частоту вывоза или установить более крупный бак.

Как предотвратить переполнение мусорников

По данным VKU, одной из основных причин переполненности контейнеров является рост онлайн-заказов. Люди выбрасывают большие картонные коробки в контейнере для бумаги, не складывая их, из-за чего они занимают слишком много места.

"Чтобы контейнеры не заполнялись слишком быстро, рекомендуется предварительно складывать или разрезать упаковку перед тем, как выбрасывать ее", - советуют в VKU.

Также, если жители регулярно сталкиваются с переполненными баками, приобретение дополнительных пакетов может стать сигналом для коммунальных служб, что объём контейнеров нужно пересмотреть.

Таким образом, правильное обращение с отходами в Германии - это не только вопрос экологии, но и способ избежать штрафов, которые могут достигать сотен тысяч евро.

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