РФ готовит новую тактику для наступления летом-осенью: в США назвали планы

Что сказали в ISW:

Страна-оккупант Россия намерена изменить тактику своих наступательных операций, которые планируются на лето и осень текущего года. Враг собирается использовать на постоянной основе мотоциклы, чтобы противостоять беспилотникам Сил обороны Украины. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что на днях Министерство обороны российских оккупантов опубликовало видео, на котором можно заметить, как вражеские бойцы на полигоне отрабатывают тактику наступления и обороны на мотоциклах. Россияне работают в группах по два-три человека.

Представитель Харьковской группировки ВСУ Павел Шамшин рассказал, что по данным украинской разведки, россияне обучают своих солдат тактике ведения боя, которая предусматривает использование мотоциклов. Вероятно, это указывает на их планы все чаще использовать мотоциклы при наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

По словам Шамшина, мотоциклы позволяют россиянам увеличить скорость и маневренность, что очень важно для уклонения от ударов украинских беспилотников. Впрочем, громкий шум мотоцикла мешает самому "мотоциклисту" услышать звук приближающихся БПЛА.

Аналитики ISW также акцентировали внимание на том, что все больше российских подразделений по всей линии фронта используют мотоциклы и гражданские автомобили во время атак своих войск.

"Российское командование продолжает адаптировать свою тактику для противодействия ударам украинских беспилотников и, вероятно, для смягчения недостатка техники российских военных в результате больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 г.", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Как сообщал Главред, в начале апреля заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия готовится активизировать наступательные операции на нескольких направлениях. У врага есть ресурсы – Кремль намерен увеличить число войск на 150 тысяч военных. Однако пока непонятно, смогут ли оккупанты достичь значительных оперативных продвижений.

Россия будет пытаться захватить новые территории, чтобы получить возможность давления на Украину в рамках переговоров, сказал президент Владимир Зеленский. ВСУ не дают врагу возможность сосредоточить свои войска в направлении Сум, Чернигова и Харькова.

В приграничных районах Сумской области идут интенсивные боевые действия, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Оккупанты пытаются вытеснить украинские войска из Курской области, чтобы прорваться на территорию Украины.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.