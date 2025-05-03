Зеленский помирился с Трампом в Ватикане за 15 минут: в WSJ раскрыли фактор успеха

Встреча преодолела напряжение между лидерами Украины и США после ссоры в Овальном кабинете в феврале.

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Зеленский и Трамп "перезагрузили" отношения в Ватикане / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/Elysee

Кратко:

Встреча в Ватикане спасла отношения Зеленского с Трампом

Успех переговоров заключался в том, что лидеры разговаривали с глазу на глаз без помощников

Оба президента положительно оценили встречу

Короткая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Ватикане, вероятно, стала переломным моментом в непростых отношениях лидеров. Успех разговора во многом объясняется тем, что он состоялся с глазу на глаз. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, 15-минутный разговор Зеленского и Трампа состоялся без присутствия переводчиков и помощников, что позволило провести максимально откровенную и искреннюю беседу. Решение говорить с глазу на глаз инициировал сам Зеленский.

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По словам президента Франции Эммануэля Макрона, даже стул для переводчика был убран. Все это, по мнению наблюдателей, стало решающим для примирения двух политиков после громкой ссоры в Овальном кабинете США, которая имела место в конце февраля.

Издание отмечает, что эта встреча была частично спонтанной, ее инициировали европейские союзники Украины, которые в течение нескольких недель пытались устранить раскол между Киевом и Вашингтоном.

Моментом для диалога стало собрание мировых лидеров в базилике Святого Петра перед погребением Папы Франциска. Именно тогда президент Макрон подошел к Трампу и заявил, что "мы должны быть гораздо жестче с россиянами", после чего к разговору присоединился и Зеленский.

Стул для переводчика был убран, потому что Зеленский настоял на приватности диалога. Фотографии со встречи, на которых Зеленский и Трамп склонились ближе друг к другу и увлеченно разговаривают, стали символом потепления в отношениях.

"Лучшее в этой встрече то, что на ней были только они двое. Это просто вопрос завышенного самолюбия людей, которые находятся рядом с ними. Если там присутствует Виткофф, Вэнс - все искажается", - отметил бывший советник Зеленского Игорь Новиков изданию.

Хотя окончательное влияние встречи на дальнейшие двусторонние отношения еще сложно оценить, оба президента высказались о ней в положительном ключе. По информации WSJ, после разговора Трамп даже сделал неожиданно жесткое заявление в адрес Владимира Путина. Впрочем, новые санкции против России пока не были введены, а Трамп и в дальнейшем время от времени высказывает критику в адрес Зеленского.

Встреча Зеленского с Трампом в Ватикане - новости по теме

Напомним, 26 апреля в Ватикане, в день церемонии прощания с Папой Франциском, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Разговор лидеров длился всего 15 минут, но, как отметили в Офисе президента Украины, имел принципиальное значение для будущих украинско-американских отношений. Зеленский назвал его "хорошим" и отметил, что он может стать историческим.

В Белом доме встречу оценили как "очень продуктивную". По данным американской стороны, Трамп выразил желание провести именно личные переговоры с Зеленским. По словам его советника по национальной безопасности Майка Волца, президент США был настроен обсудить перспективы мирного урегулирования войны в Украине и роль США в этом процессе.

Как сообщал Главред, перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в базилике Святого Петра в Ватикане рядом с ними были Эммануэль Макрон и Кир Стармер. По словам профессиональной чтеца по губам, Трамп попросил Макрона уйти, чтобы провести разговор без посторонних.

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