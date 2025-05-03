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"Это был самый лучший разговор из всех": Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане

Алёна Воронина
3 мая 2025, 13:42обновлено 3 мая, 15:29
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Зеленский отметил, что "формат тет-а-тет сработал", и ему удалось поговорить с Трампом наиболее предметно и лучше, чем раньше.
'Это был самый лучший разговор из всех': Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане
Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане/ коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане
  • Лидеры говорили о подписании соглашения об ископаемых, санкционных пакетах против РФ и системах ПВО
  • Зеленский назвал этот разговор "самым лучшим из всех"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем он говорил с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля.

Во время короткой встречи лидеры обсудили соглашение об ископаемых, санкционные пакеты против страны-агрессора России и системы противовоздушной обороны. Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами, сообщает "Суспільне".

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"С президентом Трампом, я считаю, у нас был самый лучший разговор из всех. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал", - заявил украинский президент.

Он отметил, что вкладом Соединенных Штатов в инвестиционный фонд по соглашению об ископаемых могут быть системы ПВО.

"Я считаю, что фонд и само соглашение по недрам дает возможность защищать будущие инвестиции США. [...] Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО. Я ему сказал о необходимом количестве - он пообещал, что они будут работать над этим, и это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", - отметил Зеленский.

Переговоры по войне в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она на брифинге.

Брюс добавила, что в мире есть и другие регионы, которые требуют внимания.

Однако позже в Госдепе объяснили, что именно изменится. В Госдепе объяснили свое заявление о том, что США отказываются от роли посредника в переговорах по завершению войны в Украине. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс объяснила свои слова и отметила, что сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

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