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Если Путин не подчинится, Трамп может нанести по РФ новый удар: эксперт раскрыл детали

Алёна Воронина
3 мая 2025, 11:07
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Трамп ожидает, что Путин останется "крепким хозяйственником" РФ, но будет сговорчивым в выполнении требований США. Если этого не будет - новый удар неизбежен.
Если Путин не подчинится, Трамп может нанести по РФ новый удар: эксперт раскрыл детали
Если Путин не подчинится, Трамп может нанести по РФ новый удар/ коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скрин YouTube

Основные тезисы Сунгуровского:

  • Трамп может ввести против РФ вторичные санкции
  • Это произойдет, если Путин не будет подчиняться и не будет уступчивым к США

Если российский диктатор Владимир Путин продолжит вести себя так, как сейчас, то президент США Дональд Трамп может ввести против страны-агрессора России вторичные санкции.

Трамп хотел бы, чтобы Путин остался "крепким хозяйственником" РФ, но при этом был более сговорчивым в выполнении требований Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду.

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"Если Путин продолжит "выкабиниваться", то Трамп может действительно ввести эти санкции. Как я уже говорил в начале, Трамп рассчитывает, что Путин останется "крепким хозяйственником" России, но будет сговорчивым в выполнении требований США. Если этого не будет, тогда, конечно, санкции неизбежны", - отметил Сунгуровский.

Эксперт подчеркнул, что Трамп не может позволить своему "партнеру" выйти за пределы соглашения, которые он предусматривает.

"И если Путин не будет подчиняться, то санкции, вероятно, будут введены. Тем более, что в Конгрессе уже второй раз намекают, что такие санкции могут пройти "на ура", - сказал Сунгуровский.

Переговоры по войне в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она на брифинге.

Брюс добавила, что в мире есть и другие регионы, которые требуют внимания.

Однако позже в Госдепе объяснили, что именно изменится. В Госдепе объяснили свое заявление о том, что США отказываются от роли посредника в переговорах по завершению войны в Украине. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс объяснила свои слова и отметила, что сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

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Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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