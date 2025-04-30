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"Момент утешения": Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Ватикане

Марина Фурман
30 апреля 2025, 22:52
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Трамп заявил, что Украина находится в очень серьезной и сложной ситуации.
'Момент утешения': Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Ватикане
Трамп сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Основное:

  • Трампа волнует то, что в войне РФ против Украины гибнет много людей
  • Американский лидер назвал встречу с Зеленским в Ватикане "моментом утешения"

В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели разговор в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. В интервью ABC News президент США назвал встречу в базилике Собора Святого Петра "моментом утешения".

Вспоминая разговор с Зеленским, Трамп заявил, что "Украина находится в очень серьезной, очень сложной ситуации".

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"Это не моя война, но я хочу попытаться ее решить, потому что, вероятно, каждую неделю погибает около 5000 молодых солдат, русских и украинцев. Мы также тратим огромные средства в Украине, а Европа должна тратить гораздо больше, а не гораздо меньше", - сказал Трамп.

Президент США, комментируя атмосферу встречи в Ватикане, отметил, что это был, в определенной степени, момент утешения, "потому что погибает огромное количество людей".

"Погибает много его людей, их убивают. И я очень волнуюсь из-за этого", - сказал Трамп.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского и Трампа в Италии - что известно

Как писал Главред, в субботу, 26 апреля, Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом "хорошей". Он добавил, что она имеет потенциал стать исторической, если будут достигнуты общие результаты. Также украинский лидер поблагодарил Трампа за разговор.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в базилике святого Петра оказала значительное влияние на изменение баланса переговоров по войне в Украине. Макрон подчеркнул, что эта встреча способствовала возобновлению давления на Россию.

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Конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.

4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

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