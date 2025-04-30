"Трамп переключился на Путина": СМИ узнали, в чем Зеленский убедил лидера США

В Белом доме не были слишком впечатлены предложением Владимира Путина о трехдневном перемирии.

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Стали известны подробности переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Зеленский говорил о готовности к прекращению огня

Трамп не заставляет Украину признавать аннексию Крыма

Президент США разочарован в Путине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом убеждал своего американского коллегу в том, что Украина готова к полному прекращению огня.

Зеленский за 15 минут разговора с Трампом пытался донести: Украина готова на полное и всеобъемлющее прекращение огня, а Россия – нет, сообщает Economist со ссылкой на источники.

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Также украинский лидер призвал главу Белого дома "не отказываться от шансов на мирное урегулирование", поскольку именно он способен обеспечить мир. Как пишет Economist, после этой встречи риторика Вашингтона несколько изменилась, что свидетельствует об определенном взаимопонимании между США и Украиной.

Источники издания также отмечают, что в Белом доме не были слишком впечатлены предложением главы РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю Дня победы. А российский обстрел Киева 24 апреля "разозлил" Трампа.

"В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь он переключился на Путина", - рассказал один из источников Economist.

Подробности переговоров в Риме

В свою очередь издание Axios со ссылкой на свои источники уточняет, что Трамп сказал Зеленскому на встрече в Риме, что не отказывается от своих планов признать Крым российским, но не требует этого от Украины.

Украинский президент сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности.

Также он призвал Трампа вернуться к его первоначальному предложению о безоговорочном прекращении огня как отправной точке для мирных переговоров. Один из источников сообщил, что Трамп, "похоже, согласился".

Вместе с тем Трамп настаивал, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение о недрах.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Путина заявили, что "перемирием" начали "прямые переговоры" с Украиной. Москва обвинила Украину в "провокациях" и отвергла длительное прекращение огня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что переговоры по Украине зашли в тупик. Позиция Путина наносит серьезный удар по планам Трампа относительно завершения войны в Украине, пишут журналисты.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается обмануть мир и намерена затянуть войну. Глава государства призвал союзников оказать международное давление на Кремль.

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Что такое Axios? Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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