Трамп идет на уступки Путину и умоляет его "не унижать" – The Atlantic

Владимир Путин делает ставку на крах Украины раньше, чем рухнут его собственные силы, пишет The Atlantic.

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Дональд Трамп идет на уступки Владимиру Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Сделка, которая формируется США, является односторонней в пользу РФ

Трамп умоляет Путина не унижать его самого перед всем миром

В ходе переговоров по урегулированию в Украине страна-агрессор РФ фактически получает все, чего хочет, хотя не отдает ничего взамен.

Как пишет издание The Atlantic, сделка, которая формируется, является односторонней в пользу диктатора Владимира Путина, при этом администрации Дональда Трампа приходится "выдумывать" уступки России.

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"Сам Трамп назвал уступкой то, что Путин (в теории) согласился не захватывать всю Украину - чего он в текущей ситуации все равно не может сделать. Прежде всего, это показывает, что Трамп не такой великий переговорщик, каким сам себя считает", - отмечают журналисты.

При этом напоминаются требования РФ об отказе Украины от части или всей захваченной РФ территории без твердых гарантий безопасности. При этом предполагается, что Путин изначально не собирался останавливать войну, но Трамп даже не попытался это выяснить.

"В долгосрочной перспективе Путин слаб, но в краткосрочной Украина еще слабее, и Путин делает ставку на ее крах раньше, чем рухнут его собственные силы. Он всегда считал, что время работает на него. Чтобы изменить это мнение, Путин должен был поверить, что Трамп всерьез намерен поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Тогда ему пришлось бы задаться вопросом: сколько ещё лет он сможет вести войну, прежде чем развалится армия или общество. Даже в этом случае он мог бы выбрать продолжение войны, но тогда хотя бы существовал шанс, что он даст Трампу то, что тому нужно", - говорится в статье.

Авторы предполагают, что для такой сделки Трамп должен был убедительно блефовать - дать понять, что в случае отказа он готов поддерживать Украину. "Это был его главный козырь. Но он его так и не использовал", - пишут журналисты.

/ Главред

В итоге, когда Трамп набросился на украинского лидера Владимира Зеленского за отказ от признания оккупированного Крыма российским, Путин ударил баллистическими ракетами по гражданским целям в Киеве. И призыв Трампа к Путину остановить удары вряд ли был искренним, отмечает издание.

"Это была мольба <...> перестать унижать его самого перед всем миром. Нетрудно представить, с каким удовольствием Путин прочитал этот жалобный пост…Трамп, по-видимому, просто хочет закрыть украинский вопрос, чтобы перейти к нормализации отношений с Россией", - говорится в статье.

Аналитики не исключают, что Трамп настолько нуждается в отношениях с РФ, что готов терпеть любые унижения Путина. Но это плохая новость для Трампа и предвестие той нестабильности и конфликтов, которые будут определять многополярный мир, в котором Трамп хочет играть главную роль, добавили в The Atlantic.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Путина заявили, что "перемирием" начали "прямые переговоры" с Украиной. Москва обвинила Украину в "провокациях" и отвергла длительное прекращение огня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что переговоры по Украине зашли в тупик. Позиция Путина наносит серьезный удар по планам Трампа относительно завершения войны в Украине, пишут журналисты.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается обмануть мир и намерена затянуть войну. Глава государства призвал союзников оказать международное давление на Кремль.

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Что известно о The Atlantic? The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

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