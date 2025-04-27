Дипломатический вояж Зеленского: WP оценил встречу с Трампом в Ватикане

Белый дом пытается поскорее выполнить предвыборное обещание Трампа о скорейшем прекращении войны.

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WP оценил встречу с Трампом в Ватикане / Коллаж: Главред, фото: ОП

Что написано в статье WP:

Обстановка в Ватикане контрастировала с хаосом на встрече в феврале в США

РФ не готова согласиться на полное перемирие в преддверии переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский использовал встречу с Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского Франциска, чтобы начать дипломатическую кампанию с целью помешать намерению США прекратить войну на выгодных для Кремля условиях, пишет The Washington Post.

Издание напоминает, что разговор Трампа и Зеленского в Ватикане в субботу стал их первой личной встречей после февральской перепалки в Овальном кабинете, и после этого разговора Трамп пригрозил новыми санкциями против России.

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"Интимная обстановка в Ватикане резко контрастировала с хаосом на встрече в Овальном кабинете, на которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс ругали Зеленского перед журналистами", - отмечает WP.

Белый дом пытается поскорее выполнить предвыборное обещание Трампа о скорейшем прекращении войны, но до сих пор не смог добиться прогресса. В этом месяце США представили "окончательное предложение": Вашингтон признает незаконную аннексию Россией Крыма и признает другие территориальные завоевания, а также ослабит санкции, если прекратятся боевые действия.

Это пророссийское предложение ошеломило Украину и ее европейских союзников, отмечается в статье. Европейские лидеры подготовили текст, направленный против предложения США, в котором были учтены некоторые из основных проблем Украины. Однако пока неясно, готов ли Вашингтон рассмотреть новый текст.

В то же время у России, которая сохраняет военное преимущество на линии фронта, мало причин прекращать боевые действия, отмечает WP.

Также неясно, какой документ или ультиматум спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф мог представить Путину в пятницу. При этом в субботу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "готов возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий".

"Это заявление, по-видимому, говорит о том, что Россия все еще не готова согласиться на полное перемирие в преддверии переговоров. Из такого тупика будет трудно выйти", - отмечает издание.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали соглашения, которое устроило бы Францию и Великобританию.

Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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