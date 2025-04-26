Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

100 дней второго срока Трампа: СМИ рассказали, как это сказалось на Украине

Руслан Иваненко
26 апреля 2025, 18:59
152
Готов ли Трамп пойти на уступки Кремлю.
Трамп, Зеленский, Путин
100 дней президентства Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Читайте в материале:

  • Какие договоренности обсуждали в Москве
  • Что ждет Украину в новых реалиях

В первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа его администрация предприняла шаги, которые, по оценке The New York Times, стали настоящим "подарком" для Кремля.

"Администрация Трампа оказывала давление на Украину, требуя уступок по территориям, обещала ослабить санкции против России и фактически простила Москве полномасштабное вторжение в 2022 году", - пишет NYT.

видео дня

Во время переговоров в Москве, которые проводил представитель Трампа Стив Уиткофф, обсуждалась концепция мира, имеющая "откровенно односторонний" характер: Россия сохраняет оккупированные территории, а Украине запрещается вступать в НАТО, отмечает издание.

Также сообщается, что Трамп рассматривает возможность официального признания российского контроля над Крымом.

Также рассматривается возможность отмены ограничений для газопровода "Северный поток - 2".

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Несмотря на то, что мирная инициатива Трампа не полностью отвечает всем требованиям Кремля (в частности, по полной демилитаризации Украины), аналитики отмечают, что признание контроля России над захваченными территориями уже рассматривается как "неизбежная реальность", сообщает американская газета.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали соглашения, которое устроило бы Францию и Великобританию.

Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

Читайте также:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

19:30Синоптик
Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

19:02Политика
"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:32Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

Последние новости

19:30

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

19:10

Май станет катализатором для российских оккупантовмнение

19:02

Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

18:59

100 дней второго срока Трампа: СМИ рассказали, как это сказалось на Украине

18:55

Кома: российская блогерша Боня оказалась в тяжелом состоянии на Эвересте

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
18:05

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

17:32

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:17

Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

17:13

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

Реклама
17:00

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

16:53

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:18

Проводы, или Гробки: можно ли оставлять на могилах еду и алкоголь 27 апреля

15:47

Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

15:46

Сергей Дейнеко на Сумщине: глава ГПСУ проверил ситуацию на границе с Россией (видео)Видео

15:22

Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

15:08

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речьВидео

15:05

Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успехВидео

15:03

"Славик и Настя - отдельная история": Потап заинтриговал новым заявлением

15:02

Можно ли давать собаке освященную паску: священник дал однозначный ответВидео

14:46

В РФ объявили о "полном освобождении" Курской области - детали

Реклама
14:14

Что на самом деле означает фамилия Путин: историк раскрыл интересный нюансВидео

14:11

ВСУ уничтожили сына замдиректора ЦРУ: американец воевал в Украине на стороне РФ

13:47

Ответ неочевиден: историк рассказал о скрытом значении слова "Сечь"Видео

13:38

Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечтыВидео

13:38

В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

13:26

РФ готовится к штурму на важном участке фронта: боец сказал, где ждать удара

12:56

РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой домФото

12:52

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

12:29

В США боятся развала РФ: Загородний сказал, удастся ли Трампу спасти ПутинаВидео

12:09

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

11:48

РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшиеФото

11:16

Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известноФотоВидео

11:11

Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концертаВидео

11:08

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

10:42

Китайский гороскоп на май 2025: Петухи решат проблемы, Крысам - деньги

10:34

Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансахВидео

10:34

РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно

10:01

"Украина и РФ очень близки к договоренности о мире": Трамп сделал важное заявление

10:00

MOLODI: "Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке"Видео Интервью

09:22

Лунный календарь на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Реклама
09:20

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

09:02

Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших переменВидео

09:01

Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны - CNN

08:53

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

08:00

Бензин со спиртом: чего ждать украинцам от нового топлива на АЗСмнение

07:51

Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории - The Times

06:21

"Уничтожили все до основания": появились жуткие кадры разбитой базы "Госпитальеров"Фото

06:10

Время поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войнемнение

05:40

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

05:05

Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какой ошибки стоит избегать всем украинцамВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять