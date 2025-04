100 дней второго срока Трампа: СМИ рассказали, как это сказалось на Украине

Читайте в материале:

В первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа его администрация предприняла шаги, которые, по оценке The New York Times, стали настоящим "подарком" для Кремля.

Во время переговоров в Москве, которые проводил представитель Трампа Стив Уиткофф, обсуждалась концепция мира, имеющая "откровенно односторонний" характер: Россия сохраняет оккупированные территории, а Украине запрещается вступать в НАТО, отмечает издание.

Также сообщается, что Трамп рассматривает возможность официального признания российского контроля над Крымом.

Также рассматривается возможность отмены ограничений для газопровода "Северный поток - 2".

Несмотря на то, что мирная инициатива Трампа не полностью отвечает всем требованиям Кремля (в частности, по полной демилитаризации Украины), аналитики отмечают, что признание контроля России над захваченными территориями уже рассматривается как "неизбежная реальность", сообщает американская газета.

Как писал Главред, ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали соглашения, которое устроило бы Францию и Великобританию.

Ранее Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом. Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.