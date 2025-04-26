В США боятся развала РФ: Загородний сказал, удастся ли Трампу спасти Путина

Эксперт сказал, что США пытаются разделить те вещи, которые неделимы.

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В США боятся развала РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Трамп хочет перезапустить американскую экономику и спасти Россию

Эти задачи нельзя решить одновременно

В США боятся развала страны-агрессора России, но Дональд Трамп не может остановить это "цунами". Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Трамп пытается решить две задачи, которые нельзя решить одновременно: перезапустить американскую экономику и спасти Россию.

"Это невозможно. Тем более, Россия сама спасаться не хочет. У Штатов везде дилемма, и они пытаются разделить те вещи, которые неделимы. Например, обсуждать с Европой отдельно безопасность и отдельно экономику. Такой подход не работает, потому что сначала безопасность, а потом экономика. Или другой пример - угроза США выйти из переговоров по Украине, чтобы сконцентрироваться на других направлениях. Пусть попробуют. Они все равно упрутся в войну Украины и России и все равно вынуждены будут вернуться к этой теме", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, не нужно воспринимать буквально то, что говорят в Европе, в частности, о том, что без США не обойтись.

"Особенно сладко об этом говорят британцы, которые рассказывают, что Трамп - красавчик, что он номер один, но при этом играют в собственную игру. И вот уже речь идет о принятии Канады в Евросоюз, самой европейской из американских стран. Если выстроить конструкцию из Канады, Британии, Франции, Северной Европы, Украины, Румынии, Турции, это будет самодостаточный союз, способный работать и на безопасность, и где не нужны будут США со своим оружием. Причем это будет союз равных. Это будет совсем другая мировая конфигурация", - подытожил Загородний.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о выходе США из переговоров, последствиях признания Крыма российским и ударе обвала цен на нефть по России:

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Как сообщал Главред, в плане президента США Дональда Трампа предусматривается сохранение за страной-агрессором Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

Президент США Дональда Трамп также заявил, что временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров.

В то же время, Соединенные Штаты Америки намерены выдвинуть агрессору России ряд требований, направленных на уступки Украине для завершения войны. Речь идет о праве Киева на собственную армию, возвращении Запорожской АЭС под украинский контроль и выводе войск оккупантов из Харьковской области.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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