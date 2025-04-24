Путин будет наступать по всему фронту: Кремль готовит новые "условия мира"

Агрессор Россия не намерена прекращать войну, ее общество "хочет" капитуляции Украины, считает Андрей Золотарев.

https://glavred.info/war/putin-budet-nastupat-po-vsemu-frontu-kreml-gotovit-novye-usloviya-mira-10659008.html Ссылка скопирована

Оккупанты будут пытаться найти слабое место в обороне ВСУ - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кратко:

Россия продолжит воевать и будет атаковать

Кремль "хочет" еще худших условий для Украины

Общество в РФ не хочет завершения войны

Война будет продолжаться, нужно готовиться к новым наступлениям российских оккупантов по всему фронту. Противник попытается найти слабые места в обороне ВСУ. Общество в России воспринимает мирные соглашения как "договорняк", поэтому агрессор будет и дальше воевать. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

Россия будет дальше воевать

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что российские войска будут продолжать свои атаки. Их цель – повторить ситуацию под Очеретино Донецкой области, которая произошла в прошлом году.

видео дня

"Это еще не конец – война будет продолжаться. Подсохшая земля и появление зеленки создают благоприятные условия для наступательных действий, чем и попытается воспользоваться агрессор. Думаю, следует ожидать продолжения наступательных действий российской армии по всему фронту. Она будет искать слабое место в нашей обороне, чтобы попытаться повторить ситуацию по аналогии с прошлогодними событиями под Очеретино, когда в результате там все начало сыпаться, как шашечки домино, а ситуацию удалось стабилизировать лишь под Покровском, потеряв до этого Курахово, Угледар и другие населенные пункты", - полагает эксперт.

"Многие в России не воспримут прекращения войны"

По его мнению, Россия на самом деле не собирается прекращать войну. Российское общество "хочет" капитуляции Украины, Кремль это видит и намерен продолжать боевые действия.

"Сейчас идет некая перепасовка. Кремль заинтересован в диалоге с США, ослаблении санкционного давления и преодолении дипломатической изоляции, которое Москве уже почти удалось. Но прекращать войну Россия не намерена, предпосылок для этого я не вижу. К тому же для значительной части российского общества, накачанной ура-патриотической пропагандой, остановка войны будет выглядеть как договорняк. Ведь обыватель там ратует за то, чтобы дожать Украину до капитуляции. Кремль это видит и прекрасно понимает, что в таком случае общество спросит, ради чего было пролито столько крови, и неужели это было сделано лишь ради сотен тысяч квадратных километров. Многие в России не воспримут прекращения войны", - отметил Золотарев.

Кремль не пойдет на прекращение огня

Как полагает аналитик, враг будет пытаться на следующем этапе выстроить еще более тяжелые условия для Украины, чтобы государство вынуждено было их безоговорочно выполнить.

"Следовательно, Кремль может сделать ставку на то, чтобы уже на следующем этапе выстроить для Украины еще более тяжелые, более унизительные условия, от которых Киеву некуда было бы деться. Но при этом россияне прибегают к таким, дескать, красивым жестам, как "пасхальное перемирие", чтобы показать Трампу, что, мол, проблема не в Москве, а в Киеве. В прошлую субботу мы видели, как в Киеве, видимо, несколько часов решали, что делать с предложением Путина о "пасхальном перемирии". В итоге оно было принято. На следующем этапе было подчеркнуто, что сначала – прекращение огня, и только потом переговоры. Однако понятно, что Кремль на такие условия, скорее всего, не пойдет", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Мирные инициативы США – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет признавать Крым "российским", высказался о ситуации с Запорожской АЭС и потребовал гарантий безопасности. Встреча на уровне глав МИД при участии Украины, США, Франции и Великобритании, которая должна была состояться 23 апреля, была отложена.

После этого Трамп подверг критике Зеленского и сказал, что слова президента Украины о статусе Крыма, мол, вредят переговорном процессу. По словам Трампа, Киев якобы никто не заставляет признавать захваченный полуостров "российским".

Журналисты Bloomberg написали, что у США есть ряд требований к России. В частности, отказ от "демилитаризации" Украины, вывод войск из Харьковской области и возвращение Запорожской АЭС. Одно из требований может озвучить Путину спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в рамках личной встречи.

Другие новости:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред