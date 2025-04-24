В Третьей штурмовой сделали заявление по заморозке войны и раскрыли планы Путина

Украинцам следует осознать, что агрессор Россия не планирует оставлять Украину в покое, сказал Максим Жорин.

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Россия стремится заморозить войну, усилиться, и снова напасть на Украину - Жорин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Что сказал Жорин:

Россия хочет заморозить войну, чтобы потом опять напасть

Кремль не собирается останавливаться

Цель России – получить максимально выгодные для себя результаты переговоров, после чего заморозить войну на нужное для Москвы время, усилить оккупационную армию, и снова напасть на Украину. Нужно понимать, что Кремль не собирается останавливаться. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он написал о том, что так называемое пасхальное перемирие и ночные обстрелы Украины 24 апреля – часть одного и того же плана россиян.

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По словам военного, миру совершенно безразлична "цена" таких действий, тогда как Россия, с одной стороны, хочет показать якобы стремление к миру, а с другой – стороны пытаются загнать украинцев в состояние, чтобы для Украины были уже неважны условия "мира".

"К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает. Их (России, - ред) цель - получить максимально выгодные результаты переговоров, заморозить войну на нужное им время, усилить военную мощь и напасть с новыми силами", - сказал Жорин.

Военный призвал украинцев осознать, что враг не планирует оставлять Украину в покое.

"Каждый из нас должен понять, что варианта плана "оставить Украину в покое" у россиян не существует. Мир нам очень нужен, вопрос в том, какой ценой он нам достанется, и используем ли мы время для модернизации армии, строительства ВПК и реанимации экономики", - подчеркнул Максим Жорин.

"Планы" Трампа по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не пойдет на признание оккупированного Крыма "российским", выдвинул условие по Запорожской АЭС, а также потребовал гарантии безопасности. После этого заявления встречу Украины, США, Франции и Британии на уровне МИД в Лондоне, где должен был обсуждаться "мирный план Трампа", отложили.

В ответ президент США Трамп раскритиковал Зеленского. В частности, он сказал, что заявления украинского гаранта, мол, вредят переговорам. По словам Трампа, дескать, никто не заставляет Украину признавать Крым "территорией России".

Трамп получил документ Украины, Франции, Британии и Германии по завершению войны, сказал Владимир Зеленский. Он отметил, что план, который передали Трампу, отражает точку зрения этих стран.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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