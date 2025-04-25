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Зациклены на режиме: в ГУР назвали 3 самых больших страха Кремля

Мария Николишин
25 апреля 2025, 17:44
471
ГУР использует страхи Кремля во время борьбы с врагом.
Зациклены на режиме: в ГУР назвали 3 самых больших страха Кремля
Чего боится руководство РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ГУР

Главное из заявления заместителя начальника ГУР:

  • Руководство России боится нескольких факторов
  • В частности, это дестабилизации режима и смены власти
  • РФ продолжает совершать военные преступления и лжет

Самыми большими страхами для власти в стране-агрессоре России остаются крах путинского режима, смена власти, дестабилизация внутри страны и ее распад. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025, передает пресс-служба ГУР.

"Руководство России боится нескольких факторов. Первое - это дестабилизация режима и смена власти. Второе - дестабилизация внутри государства-агрессора, ведь это большая территория и многонациональная страна. Третий вызов - не допустить раскола или развала РФ, то есть сохранить ее такой, какой она есть", - подчеркнул он.

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По его словам, эти страхи Кремля используются во время борьбы с врагом.

Скибицкий также отметил, что Россия в дальнейшем применяет гибридные методы - совершает военные преступления и врет.

"Возьмем хотя бы ночь на 24 апреля - мощные обстрелы и ракетные удары. Все это подается так, будто основной целью РФ было уничтожение предприятий оборонного комплекса. И я уверен, что в европейском медиапространстве российские ресурсы будут распространять именно такую версию, хотя реальность - совсем другая. Задача стратегических коммуникаций - показать настоящую картину", - подчеркнул генерал-майор.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональда Трамп заявил, что временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон показал Украине и агрессору России так называемую финишную прямую. Есть шанс заключить мир, если обе стороны согласятся сделать конкретные шаги. Американцы оказывают давление на Киев и Москву.

В то же время, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин отметил, что цель России - получить максимально выгодные для себя результаты переговоров, после чего заморозить войну на нужное для Москвы время, усилить оккупационную армию, и снова напасть на Украину. Надо понимать, что Кремль не собирается останавливаться.

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Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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