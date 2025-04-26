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Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории - The Times

Алёна Воронина
26 апреля 2025, 07:51
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В плане Трампа предусматривается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".
Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории - The Times
Трамп окончательно решил разрешить РФ контролировать оккупированные территории Украины/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • План Трампа предусматривает сохранение за РФ контроля над оккупированными территориями
  • Это условие является "окончательным", говорят источники
  • Речь может идти об ультиматуме для Киева: либо согласиться, либо потерять поддержку США

В плане президента США Дональда Трампа предусматривается сохранение за страной-агрессором Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, который приближен к специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу. Отмечается, что речь может идти об ультиматуме для Украины - либо согласиться на такие условия, либо потерять поддержку Соединенных Штатов.

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По словам источника, Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский "фактически не имеет выбора", кроме как согласиться на предложенный план. При этом американский президент угрожает, что он может выйти из мирного процесса уже на следующей неделе, если соглашение не будет достигнуто.

В американском предложении, которое Стив Уиткофф представил России и Украине, предполагается, что США официально признают контроль России над Крымом, а также фактически признают контроль РФ над частями южной и восточной Украины, которые были захвачены во время полномасштабного вторжения.

Другое предложение - европейско-украинское - предусматривает другой вариант развития событий. В нем говорится о том, что вопрос контроля над территориями будет обсуждаться только после достижения прекращения огня.

"Взгляд Трампа таков: эта земля была захвачена, и она уже не вернется. Соглашение, которое сейчас предлагается, заключается в том, что оккупированные Россией территории останутся под ее контролем. Россия не отступит. Этот пункт является окончательным", - сообщил источник, приближенный к Виткоффу.

По словам источника, если Киев отклонит это соглашение, то война может продолжаться еще месяцы или даже годы, и при этом Украина будет зависеть от финансирования и поставок оружия со стороны Европы.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма. Трамп отметил, что заявления Украины о вступлении в НАТО стали причиной полномасштабного вторжения РФ и объяснил свои слова об окончании войны за 1 день.

Также ранее сообщалось, что РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной - о чем договорились Путин и Виткофф. В Кремле раскрыли детали переговоров Путина со спецпредставителем Трампа.

Напомним, Зеленский ответил Трампу признает ли Украина оккупированные территории российскими. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически временно оккупированные территории российскими, в частности, это касается Крыма.

Также ранее Зеленский сделал заявление о приближении тишины для Украины. Президент заявил, что в ближайшие дни состоятся весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

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Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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