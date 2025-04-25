Он должен был строить самолеты: в Киеве ракета убила 17-летнего Даню и его родителей

Парень вместе с родителями и младшей сестрой был в квартире на первом этаже разрушенного дома.

https://glavred.info/ukraine/on-dolzhen-byl-stroit-samolety-v-kieve-raketa-ubila-17-letnego-danyu-i-ego-roditeley-10659293.html Ссылка скопирована

РФ убила в Киеве 17-летнего Даню Худя и его родителей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Владимир Зеленский, Facebook / Их убила Россия

Что известно:

РФ ударила ракетой по жилому дому в Киеве

В результате атаки погиб 17-летний Даниил и его родители

Российские оккупанты ударили по Киеву баллистической ракетой и убили почти всю семью. На первом этаже разрушенного дома жил 17-летний Даниил Худя, его мама, папа и сестра. Ракета в одну секунду убила парня с родителями, сестра выжила, но находится в больнице. Об этом рассказывает ТСН.

В одной комнате были отец, мать, сын и дочь

Парень учился на втором курсе в Киевском авиационном профессиональном колледже по специальности "Авиационная и ракетная космическая техника". Заведующий кафедрой Сергей Толстой рассказал, что семья жила в квартире на первом этаже, все они были в одной комнате. Сначала спасатели нашли тело отца Даниила. Отец, мать и Даниил стали 10, 11 и 12 жертвами.

видео дня

"До последнего сообщалось, что было 9 жертв. Но в конце дня, вчера, когда начали разбирать завалы на том месте, где была квартира Дани на первом этаже, нашли его и родителей. Из их семьи удалось спасти сестру Дани, это девочка-подросток, она сейчас в больнице. Как ей удалось спастись - сложно ответить. Мне сообщали, что они все были в одной комнате", - рассказал нам Сергей Толстой.

На место трагедии сразу прибежали друзья мальчика. Десятки подростков и взрослые ждали с надеждой, что его спасут.

"Надеялись на это и одноклассники Дани, которые пришли на место трагедии ... Оказалось, что погибло полсемьи", - резюмировал Толстой.

Староста группы Артем Назаренко вспоминает, что Даня был очень веселым парнем. Он занимался спортом.

"Погиб наш студент 17-летний Даня Худя. Этот парень был очень веселым, позитивным, любил шутить, учился средне, все, что касалось учебной программы - сдавал. Активно занимался спортом, баскетболом. Возможно, мечтал стать баскетболистом", - сказал Артем Назаренко.

Через два года Даня начал бы строить самолеты

Сергей Толстой отметил, что в этом году Даниил планировал начать работать на авиацию, а уже через два года должен был получить диплом технолога и начать строить самолеты.

"Это первый наш студент колледжа, который погиб будучи гражданским. Мы похоронили очень много студентов и выпускников военных, а среди гражданских Даня первый, дай Бог, и последний", - сказал Сергей Толстой.

Отец был военным, а младшая сестра ходила в школу с огромным военным рюкзаком - подарок от папы

В столичной школе №96 им. А.К. Антонова сообщили, что семья Худя была многодетной. У супругов было четверо детей, все они учились в этой школе. Старшие дети Игорь и Дарья жили отдельно, они начали строить свою взрослую жизнь. В той квартире жили мама Виктория, папа Олег и младшие дети - Даня и Янина. Даня выпустился из 9-го класса в 2023 году.

"Невероятно активный и талантливый. Он охотно пел и танцевал, обожал сцену Наш Даня был лучшим танцором "Киевского вальса"! Он был любимцем одноклассников! И именно они дежурили с пяти утра в тот черный день, с надеждой в сердце, с трепетом в душе, что "ДАНЯ ЖИВ!" - говорится в сообщении.

Отец Олег был военным. Он пошел защищать страну во время полномасштабного вторжения. Все с нетерпением ждали его в отпуск. Он подарил огромный военный рюкзак своей младшей дочери и Янина ежедневно ходила с ним в школу.

"Отец для детей был авторитетом и примером настоящего мужчины. Когда вспоминаешь Викторию, маму, сразу на ум приходит какой-то покой, взвешенность и постоянная забота. У нее сердце было, которое согревает. В мир вела своих птенцов-детей за руку с мудрым советом и любовью", - написали на странице школы.

В Киеве погибла семья Худя / фото: facebook/школа №96 им. А. А. Антонова

Друзья Дани ждали чуда с двух часов ночи

Классный руководитель Яна Ласькова рассказала, что друзья Дани ждали спасения своего друга со 2-х часов ночи. Сегодня, 25 апреля, они пришли с цветами и фотографиями друга и его родителей, чтобы почтить его память.

"Надеюсь, у каждого, кто стоит, оставит в сердце его неумолимое имя, потому что он очень был хорошим человеком. Ребенок, который всегда дружил. Вы же видите, сколько детей пришло. Все просто его обожали. Это наша легенда, которая поддерживала всегда. Им очень тяжело. Ребята принесли фотографии. Дети со вчерашнего дня с 2-х ночи ждали, что выйдет их друг и Даня будет жив. Дети настолько преданно стоят уже второй день, не отходят. Невероятно очень тяжело. Невозможно пережить, все это видеть, пострадать, но самое главное - это жизнь человека", - сказала Яна Ласькова.

Сетью разлетелись чувствительные видео с чествованием памяти погибшего Дани и его семьи.

Смотрите видео о погибшем Данииле Худя и его семье:

Россияне убили ракетой в Киеве 17-летнего Даниила и его родителей / фото: скриншот

На странице в Facebook "Их убила Россия" отмечается, что у Дани остались две сестры и старший брат. Младшая сестра, которая была в той же квартире, находится в больнице.

Удар по Киеву 24 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате атаки в столице погибли мирные жители, десятки получили ранения. Местные жители рассказывают, что не слышали воздушной тревоги, а проснулись уже от мощных взрывов.

По последним данным ГСЧС и МВД, количество погибших в результате удара возросло до 12, еще около 90 человек получили ранения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты использовали баллистическую ракету северокорейского производства для удара по столице.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред