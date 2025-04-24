Количество жертв удара по Киеву резко возросло - под завалами могут быть люди

Количество жертв в результате ракетного удара по столице стремительно растет, по данным МВД, под завалами до сих пор могут находиться люди.

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Количество погибших и раненых в результате удара по Киеву резко возросло / Коллаж Главред, фото: МВД Украины

Коротко:

Количество погибших в результате удара РФ по Киеву возросло до 10

Люди продолжают оставаться под завалами

Количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 10 человек. Кроме того, известно о 90 раненых в результате террористической атаки РФ. Об этом говорится в сообщении ГСЧС и МВД.

По состоянию на 16:29 в Святошинском районе спасатели извлекли из-под завалов тело 27-летней женщины.

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"Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 16:55 спасателям удалось достать из-под завалов жилого дома в Киеве еще одно тело.

Таким образом количество жертв после российского обстрела столицы возросло до 10 человек.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил один из районов Киева, где продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому.

По данным МВД, среди погибших двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи. Всего пострадали 90 человек, из них 44 находятся в больницах. Под завалами могут оставаться люди, поисковые работы продолжаются, на месте работают спасатели и кинологи ГСЧС.

"Один человек провел под завалами восемь часов, и мы смогли его спасти живым. Поэтому мы будем работать днем и ночью до тех пор, пока не будем уверены, что мы достали все тела или спасли еще людей, которые под завалами", - подчеркнул Клименко.

Клименко подчеркнул, что удар был нанесен именно по гражданской инфраструктуре в густонаселенном районе столицы. Повреждены по меньшей мере 25 многоэтажек, школа и детский сад. Дома дважды осмотрели, ночью и утром, чтобы убедиться, что в квартирах не осталось пострадавших.

Полиция принимает заявления от местных жителей о поврежденном имуществе, привлечено около 40 следователей и 30 оперативников, а также 100 участковых и патрульных полицейских, которые обеспечивают круглосуточную охрану пострадавших объектов.

Клименко отметил, что совместно с СБУ продолжается документирование военного преступления. По предварительным данным, Россия нанесла удар баллистической ракетой, ее обломки уже изъяты, детальные выводы будут после экспертизы.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Киеву 24 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 апреля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на Киев, применив крылатые и баллистические ракеты, в частности типа "Калибр", а также ударные дроны "Шахед".

Если ранее украинская ПВО успешно уничтожала все такие цели, то в этот раз часть ракет достигла целей. Военный эксперт и директор по развитию Defense Express Валерий Рябых предположил, что Россия могла модернизировать ракеты "Калибр" или изменила тактику ударов.

На жестокую атаку отреагировал бывший президент США Дональд Трамп. Он выразил свое недовольство и призвал стороны к заключению мирного соглашения.

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Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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