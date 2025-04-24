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Ожидается снижение цен на овощи: СМИ опубликовали прогноз

Руслан Иваненко
24 апреля 2025, 15:41
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Как погодные условия и запасы влияют на овощной рынок Украины.
Ожидается снижение цен на овощи: СМИ опубликовали прогноз
Когда ждать снижения стоимости / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Когда овощи на полках станут дешевле
  • Как погода влияет на рынок и прогнозы

Цены на овощи на украинском рынке продолжают колебаться, в частности из-за сезонных факторов и уменьшения запасов в хранилищах. Согласно данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в феврале наблюдались значительные ценовые колебания на овощном рынке.

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Почему выросли цены на овощи

Основными факторами, влияющими на рост стоимости овощей, является уменьшение количества качественной продукции на рынке, завершение реализации овощей из хранилищ и неблагоприятные погодные условия, которые осложнили уборку урожая.

"Рост цен на овощи обусловлен ограниченным предложением и стабильным спросом со стороны оптовых и розничных покупателей, тогда как импортные позиции дешевеют из-за увеличения поставок и снижения внутреннего спроса", - отмечают в УКАБ.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Когда ожидать удешевления овощей в Украине

Эксперты прогнозируют, что цены на овощи традиционно будут снижаться в конце мая - начале июня. Это снижение обусловлено началом сезона сбора овощей из открытого грунта.

Однако погодные условия могут повлиять на урожай: теплая весна без осадков затрудняет процесс роста овощей. Если такая погода сохранится, трудно прогнозировать объем будущего урожая.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине наблюдается частичное снижение себестоимости молока, поскольку спрос на молочные продукты уменьшился из-за их высокой цены.

Также стоимость борщевого набора к новому урожаю вырастет на 15%, однако прогнозировать дальнейший рост цен сложно. По словам Марчука, цены на овощи и другие продукты будут зависеть от урожая.

Напомним, цены на мясо "подскочат" аж на 10% - известно, какие виды мяса подорожают больше всего. Сейчас мясо дорожает, потому что цена на зерновую группу достаточно высока.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?

"Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса.

Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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