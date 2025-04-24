Калибры стали опаснее: эксперт предупредил о новых угрозах при ударах РФ

Ранее украинским защитникам удавалось сбивать 100% ракет такого типа, однако атака 24 апреля все изменила.

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Россияне ищут пути для усиления эффективности террористических атак Украины / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот

Что сказал Рябых:

РФ, вероятно, усовершенствовала свои ракеты для атак

Враг использует специальную тактику для ракетный ударов по Украине

В ночь на 24 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами, в том числе типа "Калибр". Если раньше ПВО удалось сбивать 100% таких целей, то сегодня украинские военные уничтожили не все ракеты противника.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо объяснил, что это означает только одно - РФ могла усовершенствовать Калибры и применить другую тактику ударов.

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"Сегодня мы видели запуск именно 12-ти ракет Калибр, которые запускались двумя волнами. Следует отметить, что, судя по той же статистике, которая была обнародована Воздушными силами, часть этих ракет была сбита. О части нет данных, то может быть так, что они имели определенные результаты. Это говорит о том, что каким-то образом совершенствуются нашим противником и сами ракеты типа Калибр, которые ранее со 100% уверенностью сбивались нашими Силами обороны. И можно говорить о том, что используется специальная тактика для того, чтобы повысить результативность этих ударов", - пояснил он.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Чтобы противодействовать российским атакам Украине нужно достичь более высокого технологического уровня и наращивать свои усилия для достижения полного преимущества на морском направлении. Только это заберет у врага возможность терроризировать города Украины.

Комбинированная атака РФ 24 апреля - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 апреля Киев снова оказался под воздушной атакой со стороны России. В разных районах столицы была слышна серия мощных взрывов. Впоследствии о взрывах и работе ПВО сообщили в других регионах Украины.

Впоследствии стало известно, что во время комбинированного воздушного удара по Киеву страна-агрессор РФ использовала баллистические ракеты KN-23 из КНДР, вместе с крылатыми ракетами и дронами типа Shahed-136.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 воздушных целей летели на Украину - это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны.

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Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

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