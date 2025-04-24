За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

Сыну Ярослава Козлова был всего 21 год, а его дочери - 19.

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В Киеве погибли родные брат и сестра / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников, Главред

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами и дронами по Киеву. Под ударом были жилые дома, в которых тихо спали мирные люди. Эта ночь стала последней для двух деток киевского врача Ярослава Козлова. Об этом рассказывает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В одну секунду Ярослав потерял сына и дочь. Никита родился в 2003 году, а Софийка - в 2005 году.

Парень учился в Национальном транспортном университете Украины, а София закончила профессиональный колледж Киевского национального университета технологий и дизайна.

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"Семья Шевченковского университета выражает искренние соболезнования Ярославу Владимировичу", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате атаки погибли родные брат и сестра. Мальчику был 21 год, девочке - 19 лет.

Что известно об отце погибших детей

Козлов Ярослав Владимирович работает врачом невропатологом высшей квалификационной категории в Университетской клинике КНУ им. Он учился в медицинском университете им. А.А. Богомольца, проходил курсы тематического усовершенствования по краниальной остеопатии в медицинской реабилитации. Высшую степень категории по специальности "Неврология" он получил в 2018 году.

Ярослав Козлов лечит заболевания периферической нервной системы: радикулит, невралгия, хронические сосудистые заболевания, ДЭП (дисциркуляторная энцефалопатия), НЦД (нейроциркуляторная дистония) и т.д. Он также практикует Кранисакральную терапию в мануальной терапии и остеопатии. Это направление направлено на восстановление естественной подвижности крестца, структур черепа и внутримозговых оболочек, устранение нарушений кровообращения головного мозга, а также обеспечение беспрепятственного движения спинномозговой жидкости (ликвора).

Комбинированная атака РФ 24 апреля - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 апреля Киев снова оказался под воздушной атакой со стороны России. В разных районах столицы была слышна серия мощных взрывов. Впоследствии о взрывах и работе ПВО сообщили в других регионах Украины.

Впоследствии стало известно, что во время комбинированного воздушного удара по Киеву страна-агрессор РФ использовала баллистические ракеты KN-23 из КНДР, вместе с крылатыми ракетами и дронами типа Shahed-136.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 воздушных целей летели на Украину - это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны.

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