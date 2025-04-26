"Уничтожили все до основания": появились жуткие кадры разбитой базы "Госпитальеров"

Российские оккупанты ударили по базе медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" в Покровске.

https://glavred.info/ukraine/unichtozhili-vse-do-osnovaniya-poyavilis-zhutkie-kadry-razbitoy-bazy-gospitalerov-10659305.html Ссылка скопирована

Россияне уничтожили базу "Госпитальеров" в Павлограде / Коллаж: Главред, фото: Яна Зинкевич

Что известно:

РФ атаковала Покровск

В результате атаки уничтожена база батальона "Госпитальеры"

Российские оккупанты жестоко атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Под ударом оказалась база медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры". Об этом рассказывает основательница батальона Яна Зинкевич.

Своим безжалостным обстрелом россияне атаковали не только базу, но и жилые дома, убили взрослых мирных людей и детей. База батальона была уничтожена дотла вместе со всем имуществом и техникой, которая там была.

видео дня

"Отбросы. Преступники. Ублюдки без моральных правил. Палачи. Убийцы. Оккупанты. Людоеды... Они снова попали в самое сердце. Перечеркнули 10 лет работы тысячи людей. Убили гражданских. Невинных, которые просто жили, варили утренний кофе, смеялись. Планировали завтра со своими детишками. Их "завтра" не наступит. Их "сегодня" оборвано жестоким обстрелом", - написала Яна Зинкевич.

Она рассказывает, что эта база стала пристанищем для многих парамедиков и военных, переселенцев, даже для раненых животных.

"Там была целая наша насыщенная любовью и единством жизнь, а теперь - пепел, руины, стекло и тишина, которая кричит неописуемой болью. Там была память о наших павших Госпитальерах, артефакты их бесценной жизни и подвига, которых тоже уже нет. Это не просто война. Это геноцид. Намеренное уничтожение всего, что делает нас людьми. И каждый удар по гражданским и медикам - это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности", - пишет Зинкевич.

Атака на Павлоград - главные новости

Как сообщал Главред, ночью 25 апреля РФ ударила по многоэтажке в Павлограде. В результате атаки погибли три человека, еще 15 человек пострадали.

Среди госпитализированных - 17-летний парень. Он в состоянии средней тяжести, как и почти все пациенты, получившие ранения. Только 36-летняя женщина - в тяжелом состоянии. У многих пациентов отравление продуктами горения. Также есть черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны.

В результате этой атаки в Павлограде погибли дочь и отец. 15-летняя Валерия Хлебец вместе с папой и мамой жили в доме, куда попали вражеские дроны. В одну секунду погибли сразу дочь и отец. Мать девочки чудом выжила, но находится в больнице и борется за собственную жизнь.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред