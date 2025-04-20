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3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из плена

Ангелина Подвысоцкая
20 апреля 2025, 06:30
3780
Маргарита и Руслан Виноград вместе выходили из "Азовстали" в мае 2022 года и порознь пробыли в плену целых три года.
3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из плена
Мать и сын одновременно вернулись из российского плена / Колаж: Главред, фото: ТСН

Что известно:

  • Украина вернула из российского плена 277 пленных защитников
  • Домой одновременно вернулись из плена мама и сын, которые не виделись 3 года

Между Украиной и РФ состоялся большой обмен пленными. Домой удалось вернуть 277 украинских военнослужащих. Среди них были Маргарита и Руслан Виноград. Они три года пробыли в плену, но увиделись только на обмене. Чувственное видео уже разлетелось в Сети.

Руслану сейчас всего 22 года. Сын и мама попали в плен во время выхода из "Азовстали" в Мариуполе 17 мая 2022 года. Они попали в тюрьму в Еленовке, где российские оккупанты устроили страшный теракт.

видео дня

Марине и Руслану удалось выжить, но они совсем ничего не знали о судьбе друг друга. Парень верил в то, что его маму обменяли, он писал ей письма. А мама постоянно видела один и тот же сон.

"Я увидела и, наверное, до сих пор не верю. Очень много было таких снов, когда снится, что ты выходишь на свободу и обнимаешь детей, обнимаешь родных. А потом, когда подъем в шесть утра, ты понимаешь, что это сон и очень тяжело. А сегодня я встретила его и говорю: "Если это мне снится, не буди меня", - признается Маргарита.

Но первым мамочку узнал Руслан. Он уже был в автобусе, когда она подходила.

Уже скоро Маргарита увидит своего мужа, маленькую дочь, сестру и маму, а Руслан будет радоваться в объятиях сестренки, отца, бабушки и тети.

Смотрите видео с возвращением из российского плена Руслана и Маргариты Виноград:

обмен пленными
Мать и сын одновременно вернулись из российского плена / фото: скриншот

Обмен пленными - главные новости

Как сообщал Главред 18 апреля со ссылкой на Sky News, РФ и Украина готовили рекордный обмен пленными. Он был запланирован на 19 апреля. Ожидалось, что в рамках обмена удастся обменять почти 500 российских и украинских пленных, а также 46 раненых военнослужащих.

Так и произошло. 19 апреля состоялся один из крупнейших обменов пленными. В рамках обмена удалось вернуть 277 украинских военнослужащих. Среди освобожденных из плена есть воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной спецслужбы транспорта.

  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: МВД Украины
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: СБУ
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба
  • Обмен пленными 19 апреля
    Обмен пленными 19 апреля фото: Госпогранслужба

В рамках обмена удалось вернуть 246 воинов, еще 31 человек вернулся домой вне обмена. Вернуть удалось 268 рядовых солдат и сержантов, а также 9 офицеров.

Впоследствии в Сети появились невероятно чувствительные кадры по обмену пленными. Большинство освобожденных из плена - молодые ребята, которые родились после 2000 года.

Всего в Украину удалось уже вернуть 4552 человека, вне обменов - 529 человек.

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