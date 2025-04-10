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Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

Виталий Кирсанов
10 апреля 2025, 12:59
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Украина готова обменять двух захваченных китайских военнопленных на украинских.
Китайцам платят за участие в войне около 2500 долларов в месяц
Китайцам платят за участие в войне около 2500 долларов в месяц / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Что написано в материале The Times:

  • Журналисты The Times ознакомились с документами пленных
  • Китайцам платят за участие в войне около 2500 долларов в месяц

Россияне завербовали граждан Китая для участия в войне против Украины. Киев имеет подтверждение участия не менее 150-ти китайцев в боевых действиях на стороне РФ. Об этом пишет The Times.

"Это вторая ошибка России. Первой была Северная Корея. Они втягивают другие страны в войну. Я считаю, что теперь они втягивают в эту войну Китай", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

видео дня

По его словам, Украина готова обменять двух захваченных китайских военнопленных на украинских.

Зеленский обнародовал видео допроса одного из пленных. Тот был в военной форме, со связанными руками, и рассказал, что пытался сбить дрон. Военный источник сообщил, что он сам сдался украинским силам и жаловался на плохое отношение со стороны россиян.

Журналисты The Times ознакомились с документами, которые нашли при обыске пленных. Согласно им, в плен попал 33-летний китаец из провинции Хэнань. Он подписал годовой контракт на службу в российской армии.

Другие документы показали, что он прибыл в аэропорт Шереметьево в Москве 8 февраля, подал документы на визу в Китай двумя неделями ранее. 17 февраля он встал на учет для получения налогового кода и номера социального страхования. Непонятно, когда он подписал военный контракт, но его виза была на 16 дней.

"Это еще одна страна, которая оказывает военную поддержку вторжению России в Украину. Следующая после Ирана и после северокорейских войск", - сказал Зеленский.

В то же время МИД Китая назвал заявление безосновательным.

"Украина должна правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая в поиске политического решения украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Официальный Пекин признал, что ему нужно проверить информацию, но заверил, что призвал граждан не участвовать в конфликтах.

Отмечается, что некоторые завербованные китайцы публиковали видео из Украины в соцсетях. Считается, что им платят около 2500 долларов в месяц. Один из них, который представился как Чжоу Цзицян, заявил: "Россияне не воспринимают нас как людей. Мы воюем как отряд смертников, и им безразлично, погибнем мы или пострадаем".

Западные официальные лица заявили, что не видели доказательств "государственного спонсорства" Китаем упомянутых Зеленским бойцов. Один сравнил их присутствие на поле боя с британскими гражданами, которые воюют за Украину по собственному желанию, без поддержки правительства.

Захват в плен китайских военных в Украине

Как писал Главред, 8 апреля стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях. Он также подчеркнул, что Китай всегда призывал своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах.

Президент Зеленский заявил, что Украина хочет обменять китайских военных на украинских военнопленных, находящихся в российском плену.

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Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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