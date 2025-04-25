Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу

Юрий Берендий
25 апреля 2025, 20:10
313
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически временно оккупированные территории российскими, в частности, это касается Крыма.
Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу
Признает ли Украина юридически оккупированные территории российскими - Зеленский ответил / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Украина юридически не признает временно оккупированные территории российскими
  • Все территории Украины принадлежат народу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически российской ни одну из временно оккупированных территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявления Дональда Трампа, передает УНИАН.

"Наша позиция, она неизменна, только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории, они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу", - сказал Зеленский.

видео дня

Глава государства подчеркнул, что такая позиция является абсолютно справедливой и законной, как с точки зрения Конституции Украины, так и международного права.

По словам Зеленского, большинство стран мира поддерживают Украину в этом вопросе, включая те государства, которые обычно пытаются сохранять нейтралитет в отношениях с Россией. Даже они признают суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности по Крыму.

"Что касается позиций наших, мы их выразили, команда их выразила в Лондоне вместе с европейскими коллегами, а также присутствовали представители Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что сейчас все там взвешенно и абсолютно понятно", - резюмировал он.

Заявления Трампа по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 апреля президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений относительно войны между Россией и Украиной. В частности, он отметил, что ближайшие дни могут стать решающими для урегулирования конфликта. Трамп прокомментировал обстрелы украинских городов 24 февраля, упомянул вопрос возможных территориальных компромиссов, ситуацию с Крымом, а также не исключил выход Вашингтона из мирного процесса.

В своем заявлении на платформе Truth Social Трамп раскритиковал позицию украинского президента Владимира Зеленского по Крыму. По его словам, утверждение о юридическом непризнании полуострова российским усложняет ход мирных переговоров, хотя он и заверил, что Украину никто не заставляет официально признавать Крым частью РФ.

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп разочарован медленными темпами переговоров о завершении войны. Американский президент считает, что действия Владимира Зеленского не способствуют приближению к миру.

Другие новости:

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.

Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу

Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу

20:10Война
Подрыв генерала в РФ и заявления Трампа о Крыме: главные новости Украины (дайджест)

Подрыв генерала в РФ и заявления Трампа о Крыме: главные новости Украины (дайджест)

20:00Война
Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

19:49Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

Последние новости

21:03

Украина не имеет сил для освобождения Крыма - Зеленский - Зеленский

20:25

10 вещей, которые должен знать каждый перед тем, как заводить котов или собак

20:10

Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу

20:00

Подрыв генерала в РФ и заявления Трампа о Крыме: главные новости Украины (дайджест)

19:49

Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
19:34

Кусты утонут в цветах: как обрезать 4 вида роз, чтобы они цвели интенсивно

19:26

Война в Украине завершится в 2025 году - прогноз МВФ

19:25

Что известно о встрече Потапа и Каменских на фоне слухов о разводе - детали

19:20

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Реклама
19:01

РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной: о чем договорились Путин и Уиткофф

19:00

Пряник вместо кнута: почему Путину рано радоваться из-за снятия санкций СШАмнение

18:39

Как избавиться от моли в шкафах: всего одно растение поможет забыть о вредителях

18:39

Абсолютный лидер: какое имя является самым популярным в мире

18:08

Порошенко рассказывает в Европе о диктатуре в Украине, играя на руку российской пропаганде - эксперт

17:44

Зациклены на режиме: в ГУР назвали 3 самых больших страха Кремля

17:41

Курс доллара резко взлетит, а евро немного обвалится: курс валют на 28 апреля

17:39

Активисту Шабунину в ближайшее время могут вручить подозрение за уклонение от армии – СМИ

17:28

Водителям на заметку: как изменятся штрафы за превышение скорости в мае

17:02

Большинство иностранных деталей ракеты, которой РФ атаковала Киев, из США - Зеленский

16:53

Почти 50 грн за евро: эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май

Реклама
16:46

"Скачок" цен в мае: известно, какие виды мяса подорожают больше всего

16:39

Настоящий звездопад возможностей: ТОП-5 знаков, которым улыбнется судьба в мае

16:30

Где спрятано правильное число 24: только гений его заметит за 5 секунд

16:10

Алсу заключила "мировую" с бывшим мужем Абрамовым

15:59

Сигареты рекордно дорожают: почему цена уже "перевалила" за 120 гривен

15:55

"Давайте им не помогать": в МИДе жестко ответили на манипуляции с "мирными планами"

15:46

Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством

15:40

Как перестать просыпаться ночью: женщина поделилась древнеегипетским методом

15:24

"Раздались громкие выстрелы": МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

15:12

Ни одного следа не останется: 7 шагов, чтобы убрать запах мочи с ковраВидео

15:05

Светлая суббота: как нужно готовиться поминать умерших 26 апреля

15:02

Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

14:55

Захватили ли оккупанты "доминирующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ

14:12

Для чего нужен вазелин: 12 способов его применения, которые удивят

14:09

Украина без НАТО, но в ЕС: что Уиткофф предлагал Украине на переговорах в Париже

14:06

В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно

13:49

Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

13:36

Лучшие универсалы с пробегом: эксперты назвали 10 моделей, достойных внимания

13:28

РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defense Express

13:17

США поймут, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить РФ – эксперт

Реклама
12:36

Стоит ли избавляться от валюты: прогноз, что будет с долларом, гривной и евро

12:32

Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы ЧечниВидео

12:25

Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой подорвали топ-генерала Генштаба РФВидео

12:16

Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк

12:13

Беременная СолоХа попала в больницу после высказываний Цымбалюка о ней - детали

12:03

Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

11:45

Больше 8 тысяч гривен: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты

11:35

Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

11:30

Выход США из мирных переговоров: Загородний оценил последствия для УкраиныВидео

11:20

Зачем класть губку в морозилку: простой трюк устранит огромную проблемуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять