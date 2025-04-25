Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу

О чем сказал Зеленский:
- Украина юридически не признает временно оккупированные территории российскими
- Все территории Украины принадлежат народу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически российской ни одну из временно оккупированных территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявления Дональда Трампа, передает УНИАН.
"Наша позиция, она неизменна, только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории, они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу", - сказал Зеленский.видео дня
Глава государства подчеркнул, что такая позиция является абсолютно справедливой и законной, как с точки зрения Конституции Украины, так и международного права.
По словам Зеленского, большинство стран мира поддерживают Украину в этом вопросе, включая те государства, которые обычно пытаются сохранять нейтралитет в отношениях с Россией. Даже они признают суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности по Крыму.
"Что касается позиций наших, мы их выразили, команда их выразила в Лондоне вместе с европейскими коллегами, а также присутствовали представители Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что сейчас все там взвешенно и абсолютно понятно", - резюмировал он.
Заявления Трампа по Крыму - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 апреля президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений относительно войны между Россией и Украиной. В частности, он отметил, что ближайшие дни могут стать решающими для урегулирования конфликта. Трамп прокомментировал обстрелы украинских городов 24 февраля, упомянул вопрос возможных территориальных компромиссов, ситуацию с Крымом, а также не исключил выход Вашингтона из мирного процесса.
В своем заявлении на платформе Truth Social Трамп раскритиковал позицию украинского президента Владимира Зеленского по Крыму. По его словам, утверждение о юридическом непризнании полуострова российским усложняет ход мирных переговоров, хотя он и заверил, что Украину никто не заставляет официально признавать Крым частью РФ.
Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп разочарован медленными темпами переговоров о завершении войны. Американский президент считает, что действия Владимира Зеленского не способствуют приближению к миру.
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Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.
Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.
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