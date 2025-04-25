Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически временно оккупированные территории российскими, в частности, это касается Крыма.

https://glavred.info/war/priznaet-li-ukraina-okkupirovannye-territorii-rossiyskimi-zelenskiy-otvetil-trampu-10659266.html Ссылка скопирована

Признает ли Украина юридически оккупированные территории российскими - Зеленский ответил / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Зеленский:

Украина юридически не признает временно оккупированные территории российскими

Все территории Украины принадлежат народу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически российской ни одну из временно оккупированных территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявления Дональда Трампа, передает УНИАН.

"Наша позиция, она неизменна, только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории, они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу", - сказал Зеленский. видео дня

Глава государства подчеркнул, что такая позиция является абсолютно справедливой и законной, как с точки зрения Конституции Украины, так и международного права.

По словам Зеленского, большинство стран мира поддерживают Украину в этом вопросе, включая те государства, которые обычно пытаются сохранять нейтралитет в отношениях с Россией. Даже они признают суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности по Крыму.

"Что касается позиций наших, мы их выразили, команда их выразила в Лондоне вместе с европейскими коллегами, а также присутствовали представители Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что сейчас все там взвешенно и абсолютно понятно", - резюмировал он.

Заявления Трампа по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 апреля президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений относительно войны между Россией и Украиной. В частности, он отметил, что ближайшие дни могут стать решающими для урегулирования конфликта. Трамп прокомментировал обстрелы украинских городов 24 февраля, упомянул вопрос возможных территориальных компромиссов, ситуацию с Крымом, а также не исключил выход Вашингтона из мирного процесса.

В своем заявлении на платформе Truth Social Трамп раскритиковал позицию украинского президента Владимира Зеленского по Крыму. По его словам, утверждение о юридическом непризнании полуострова российским усложняет ход мирных переговоров, хотя он и заверил, что Украину никто не заставляет официально признавать Крым частью РФ.

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп разочарован медленными темпами переговоров о завершении войны. Американский президент считает, что действия Владимира Зеленского не способствуют приближению к миру.

Другие новости:

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред