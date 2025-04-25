Подрыв генерала в РФ и заявления Трампа о Крыме: главные новости Украины (дайджест)

Главные новости Украины по состоянию на 20:00. Подборка Главреда:
Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня в Украине можно достичь до лета. Оно должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.
По его словам, временное прекращение огня лишь даст России передышку.
"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - сказал Стармер в интервью The Telegraph.
РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы, много пострадавших
Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область. В ряде населенных пунктов вспыхнули пожары. По предварительным данным, два человека погибли, еще восемь - ранены.
"Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками... В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий", - сообщил в Telegram глава ОГА Сергей Лысак.
Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине - WSJ
После длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс
Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.
Глава МИД РФ отметил, что сейчас заметно то, что Соединенные Штаты Америки и Россия "движутся в правильном направлении". В Кремле якобы готовы поддержать попытки США по завершению войны и заключить мирное соглашение, пишет CBS News.
Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды
Погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет новые неприятные "сюрпризы". С субботы, 26 апреля, начнется похолодание, а с воскресенья по вторник, 27-29 апреля, по всей Украине будут наблюдаться сильные заморозки.
Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что вечером 25 апреля и в течение 26 апреля по территории нашего государства пройдет активный холодный фронт с северо-запада. Поэтому по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами в сопровождении гроз, мелкого града и шквалистого ветра.
Ни Украине, ни РФ не достанется: смогут ли США взять ЗАЭС под свой контроль
Недавно в СМИ распространялась информация, что план Трампа предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев. Как заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, это все хорошо на бумаге, а как американцы будут это обеспечивать - не ясно.
Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph
На переговорах в Лондоне 23 апреля представители Украины передали делегации США список своих требований к мирному плану. Британская газета The Telegraph ознакомилась с ними.
Отмечается, что в целом Киев выдвинул пять требований, ключевое - чтобы оккупированный Крым официально не признавался российским.
Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки
Погода в Украине в выходные, 26 и 27 апреля, отметится дождями с грозами и похолоданием с заморозками.
26 апреля погода в Украине будет неустойчивой. Через территорию нашего государства будет проходить атмосферный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк
Мошенники придумали новую схему обмана клиентов ПриватБанка, маскируясь под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой взорвали топ-генерала Генштаба РФ
В России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом заместителя главы Чечни
Утром в пятницу, 25 апреля, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.
Отмечается, что в результате падения БпЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.
Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма
Временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров. Об этом в интервью Time сообщил президент США Дональда Трамп в очередной раз обвинив Украину в начале войны.
Трамп в очередной раз отметил, что только он может остановить агрессивную войну России против Украины.
"Если я могу остановить потерю 3000 человек в неделю в среднем с Россией, Украиной, то это только благодаря мне, никто другой не смог бы этого остановить", - сказал он.
В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно
В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.
Захватили ли оккупанты "господствующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ
В городской застройке Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, говорить о том, что российские войска захватили "господствующие высоты" еще рано. Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Полухин в эфире Еспресо.
Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам
Издание Financial Times сообщило, что в мае Украина может объявить дефолт из-за отсутствия договоренностей с инвесторами по реструктуризации долга на $2,6 млрд. Но возможный дефолт не является катастрофой, а скорее закономерным следствием войны. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
"Прозвучали громкие выстрелы": МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС
24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении, уже в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы.
"Давайте им не помогать": в МИД ответили на манипуляции с "мирными планами"
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что определенные персоны, которые не заинтересованы в мирном процессе завершения войны России против Украины, вбрасывают в информационное пространство различную информацию, которая не соответствует действительности. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий сказал во время брифинга, пишет УНИАН.
Почти 50 грн за евро: эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май
В мае гривна может сильно упасть по отношению к доллару и евро. О таком прогнозе Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.
В апреле спрос на иностранную валюту сократился по сравнению с мартом. Валютные резервы НБУ достаточны для обеспечения стабильности валютного процесса. Курс гривны в мае может вырасти, если удастся достичь соглашения о прекращении огня.
Большинство иностранных деталей ракеты, которой РФ атаковала Киев, из США - Зеленский
Ракета, которая 24 апреля унесла жизни 12 человек в Киеве, состояла как минимум из 116 деталей, которые были изготовлены в других странах - большая часть из них была произведена в США. Спасательные работы на месте одного из российских ударов завершились только сегодня. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зациклены на режиме: в ГУР назвали 3 самых больших страха Кремля
Самыми большими страхами для власти в стране-агрессоре России остаются крах путинского режима, смена власти, дестабилизация внутри страны и ее распад. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025, передает пресс-служба ГУР.
РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной: о чем договорились Путин и Уиткофф
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 25 апреля провел прямые переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным. В рамках встречи обсуждался вопрос войны в Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника главы Кремля Юрия Ушакова.
Война в Украине завершится в 2025 году - прогноз МВФ
Война в Украине может закончиться в 2025 году. После этого начнется рост ВВП и будет падать уровень безработицы. Такой прогноз сделали в Международном валютном фонде, говорится в отчете World Economic Outlook.
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