Подрыв генерала в РФ и заявления Трампа о Крыме: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 25 апреля по состоянию на 20:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 20:00 25 апреля / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Главные новости Украины по состоянию на 20:00. Подборка Главреда:

Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня в Украине можно достичь до лета. Оно должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

По его словам, временное прекращение огня лишь даст России передышку.

видео дня

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - сказал Стармер в интервью The Telegraph.

РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы, много пострадавших

Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область. В ряде населенных пунктов вспыхнули пожары. По предварительным данным, два человека погибли, еще восемь - ранены.

"Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками... В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий", - сообщил в Telegram глава ОГА Сергей Лысак.

Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине - WSJ

После длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.

Глава МИД РФ отметил, что сейчас заметно то, что Соединенные Штаты Америки и Россия "движутся в правильном направлении". В Кремле якобы готовы поддержать попытки США по завершению войны и заключить мирное соглашение, пишет CBS News.

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

Погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет новые неприятные "сюрпризы". С субботы, 26 апреля, начнется похолодание, а с воскресенья по вторник, 27-29 апреля, по всей Украине будут наблюдаться сильные заморозки.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что вечером 25 апреля и в течение 26 апреля по территории нашего государства пройдет активный холодный фронт с северо-запада. Поэтому по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами в сопровождении гроз, мелкого града и шквалистого ветра.

Ни Украине, ни РФ не достанется: смогут ли США взять ЗАЭС под свой контроль

Недавно в СМИ распространялась информация, что план Трампа предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев. Как заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, это все хорошо на бумаге, а как американцы будут это обеспечивать - не ясно.

Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

На переговорах в Лондоне 23 апреля представители Украины передали делегации США список своих требований к мирному плану. Британская газета The Telegraph ознакомилась с ними.

Отмечается, что в целом Киев выдвинул пять требований, ключевое - чтобы оккупированный Крым официально не признавался российским.

Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Погода в Украине в выходные, 26 и 27 апреля, отметится дождями с грозами и похолоданием с заморозками.

26 апреля погода в Украине будет неустойчивой. Через территорию нашего государства будет проходить атмосферный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов ПриватБанка, маскируясь под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой взорвали топ-генерала Генштаба РФ

В России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом заместителя главы Чечни

Утром в пятницу, 25 апреля, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Отмечается, что в результате падения БпЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.

Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

Временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров. Об этом в интервью Time сообщил президент США Дональда Трамп в очередной раз обвинив Украину в начале войны.

Трамп в очередной раз отметил, что только он может остановить агрессивную войну России против Украины.

"Если я могу остановить потерю 3000 человек в неделю в среднем с Россией, Украиной, то это только благодаря мне, никто другой не смог бы этого остановить", - сказал он.

В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно

В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

Захватили ли оккупанты "господствующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ

В городской застройке Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, говорить о том, что российские войска захватили "господствующие высоты" еще рано. Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Полухин в эфире Еспресо.

Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

Издание Financial Times сообщило, что в мае Украина может объявить дефолт из-за отсутствия договоренностей с инвесторами по реструктуризации долга на $2,6 млрд. Но возможный дефолт не является катастрофой, а скорее закономерным следствием войны. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Прозвучали громкие выстрелы": МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении, уже в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что определенные персоны, которые не заинтересованы в мирном процессе завершения войны России против Украины, вбрасывают в информационное пространство различную информацию, которая не соответствует действительности. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий сказал во время брифинга, пишет УНИАН.

Почти 50 грн за евро: эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май

В мае гривна может сильно упасть по отношению к доллару и евро. О таком прогнозе Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

В апреле спрос на иностранную валюту сократился по сравнению с мартом. Валютные резервы НБУ достаточны для обеспечения стабильности валютного процесса. Курс гривны в мае может вырасти, если удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Большинство иностранных деталей ракеты, которой РФ атаковала Киев, из США - Зеленский

Ракета, которая 24 апреля унесла жизни 12 человек в Киеве, состояла как минимум из 116 деталей, которые были изготовлены в других странах - большая часть из них была произведена в США. Спасательные работы на месте одного из российских ударов завершились только сегодня. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зациклены на режиме: в ГУР назвали 3 самых больших страха Кремля

Самыми большими страхами для власти в стране-агрессоре России остаются крах путинского режима, смена власти, дестабилизация внутри страны и ее распад. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025, передает пресс-служба ГУР.

РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной: о чем договорились Путин и Уиткофф

Спецпредставитель США Стив Уиткофф 25 апреля провел прямые переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным. В рамках встречи обсуждался вопрос войны в Украине. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

Война в Украине завершится в 2025 году - прогноз МВФ

Война в Украине может закончиться в 2025 году. После этого начнется рост ВВП и будет падать уровень безработицы. Такой прогноз сделали в Международном валютном фонде, говорится в отчете World Economic Outlook.

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