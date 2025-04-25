Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

Британская газета узнала, какие предложения по завершению войны представители Украины передали США на переговорах в Лондоне.

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Украина подготовила 5 требований к мирному плану США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

Украина надеется лишить официального признания суверенитета РФ над Крымом

Украина должна вернуться "в центр мирного процесса"

На переговорах в Лондоне 23 апреля представители Украины передали делегации США список своих требований к мирному плану. Британская газета The Telegraph ознакомилась с ними.

Отмечается, что всего Киев выдвинул пять требований, ключевое - чтобы оккупированный Крым официально не признавался российским.

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"Крым является ключевым камнем преткновения. Признание российского контроля там нарушит центральный принцип международного права - что ни одна страна не может аннексировать территорию другой - и нарушит украинскую конституцию, которая гласит, что территория может быть возвращена только путем референдума", - говорится в статье.

Акцентируется, что, выдвигая свои требования, Украина надеется фактически лишить любого официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.

Первый и второй пункты требований Украины фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань. Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое перспективное мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина уступит территорию России, даже на временной основе, пишет The Telegraph.

В третьем пункте говорится, что Украина должна вернуться "в центр мирного процесса". В четвертом пункте США и НАТО предупреждают о том, что Россия, сохраняя контроль над Крымом, сможет угрожать нападением не только на Украину, но и на другие черноморские страны - Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно дает понять, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины, добавили в издании.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, американский президент Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву 24 апреля. Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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