Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

Кратко:
- Украина надеется лишить официального признания суверенитета РФ над Крымом
- Украина должна вернуться "в центр мирного процесса"
На переговорах в Лондоне 23 апреля представители Украины передали делегации США список своих требований к мирному плану. Британская газета The Telegraph ознакомилась с ними.
Отмечается, что всего Киев выдвинул пять требований, ключевое - чтобы оккупированный Крым официально не признавался российским.
"Крым является ключевым камнем преткновения. Признание российского контроля там нарушит центральный принцип международного права - что ни одна страна не может аннексировать территорию другой - и нарушит украинскую конституцию, которая гласит, что территория может быть возвращена только путем референдума", - говорится в статье.
Акцентируется, что, выдвигая свои требования, Украина надеется фактически лишить любого официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.
Первый и второй пункты требований Украины фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань. Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое перспективное мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина уступит территорию России, даже на временной основе, пишет The Telegraph.
В третьем пункте говорится, что Украина должна вернуться "в центр мирного процесса". В четвертом пункте США и НАТО предупреждают о том, что Россия, сохраняя контроль над Крымом, сможет угрожать нападением не только на Украину, но и на другие черноморские страны - Турцию, Румынию и Болгарию.
Пятый и последний пункт ясно дает понять, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины, добавили в издании.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, американский президент Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву 24 апреля. Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.
The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.
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Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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