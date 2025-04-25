Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

Виталий Кирсанов
25 апреля 2025, 11:35обновлено 25 апреля, 12:10
550
Британская газета узнала, какие предложения по завершению войны представители Украины передали США на переговорах в Лондоне.
Украина подготовила 5 требований к мирному плану США
Украина подготовила 5 требований к мирному плану США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

  • Украина надеется лишить официального признания суверенитета РФ над Крымом
  • Украина должна вернуться "в центр мирного процесса"

На переговорах в Лондоне 23 апреля представители Украины передали делегации США список своих требований к мирному плану. Британская газета The Telegraph ознакомилась с ними.

Отмечается, что всего Киев выдвинул пять требований, ключевое - чтобы оккупированный Крым официально не признавался российским.

видео дня

"Крым является ключевым камнем преткновения. Признание российского контроля там нарушит центральный принцип международного права - что ни одна страна не может аннексировать территорию другой - и нарушит украинскую конституцию, которая гласит, что территория может быть возвращена только путем референдума", - говорится в статье.

Акцентируется, что, выдвигая свои требования, Украина надеется фактически лишить любого официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.

Первый и второй пункты требований Украины фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань. Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое перспективное мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина уступит территорию России, даже на временной основе, пишет The Telegraph.

В третьем пункте говорится, что Украина должна вернуться "в центр мирного процесса". В четвертом пункте США и НАТО предупреждают о том, что Россия, сохраняя контроль над Крымом, сможет угрожать нападением не только на Украину, но и на другие черноморские страны - Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно дает понять, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины, добавили в издании.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, американский президент Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву 24 апреля. Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

Другие новости:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине аннексия Крыма новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

    Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

    13:49Война
    Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

    Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

    12:58Синоптик
    Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы Чечни

    Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы Чечни

    12:32Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

    Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

    "Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

    "Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

    За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

    За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

    Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

    Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

    Последние новости

    13:49

    Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

    13:36

    Лучшие универсалы с пробегом: эксперты назвали 10 моделей, достойных внимания

    13:28

    РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defence Express

    13:17

    США поймут, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить РФ – эксперт

    12:58

    Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

    Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийЦена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний
    12:36

    Стоит ли избавляться от валюты: прогноз, что будет с долларом, гривной и евро

    12:32

    Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы ЧечниВидео

    12:25

    Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой подорвали топ-генерала Генштаба РФВидео

    12:16

    Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк

    Реклама
    12:13

    Беременная СолоХа попала в больницу после высказываний Цымбалюка о ней - детали

    12:03

    Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

    11:45

    Больше 8 тысяч гривен: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты

    11:35

    Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

    11:30

    Выход США из мирных переговоров: Загородний оценил последствия для УкраиныВидео

    11:20

    Зачем класть губку в морозилку: простой трюк устранит огромную проблемуВидео

    11:01

    Ни Украине, ни РФ не достанется: смогут ли США взять ЗАЭС под свой контроль

    10:55

    "Можно найти лучших": эксперт сказал, кто может заменить США на переговорахВидео

    10:37

    НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку: примерные сроки

    10:36

    Китайский гороскоп на завтра 26 апреля: Тиграм - скорбь, Петухам - разочарования

    10:35

    Дроны атаковали аэродромы РФ в оккупированном Крыму: что известно

    Реклама
    10:24

    Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

    10:21

    От 500 до 1000 гривен: кто из пенсионеров получит хорошие прибавки к пенсии

    10:07

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

    10:00

    Известный продюсер рассказал о невыносимом поведении Натальи Могилевской

    09:50

    Секрет о котором молчали - раскрыт: какой был реальный курс доллара в СССРВидео

    09:41

    Карта Deep State онлайн за 25 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    09:37

    Маргарин - полезный или вредный: из чего его делают и как не навредить здоровьюВидео

    09:32

    В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

    09:27

    Украина предложила провести саммит в Риме во время похорон Франциска – СМИ

    09:25

    Гороскоп на завтра 26 апреля: Ракам - радостная новость, Стрельцам - безумное веселье

    09:15

    "Это моя новая": путинист Лепс пришел на концерт с 15-летней девушкой

    09:00

    Бензин со спиртом, доллар по 49 и новые выплаты: что изменится с 1 мая в Украине

    08:38

    Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине – WSJ

    08:37

    РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы, много пострадавшихФото

    08:35

    Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

    08:10

    Два автора массового убийства мирного украинского населениямнение

    08:09

    Дизайнер Катя Сильченко тайно вышла замуж: кто стал ее мужем

    07:50

    ВС РФ оккупировали Калиново на Покровском направлении - DeepState

    06:53

    Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз

    06:10

    Удар по Украине не "ответка", а спланированный террормнение

    Реклама
    05:50

    Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти бабочку

    05:28

    Как быстро вымыть мультипечь до блеска: хитрый лайфхак из TikTok

    04:35

    Загадка для самых умных: чем отличаются 2 курицы

    03:30

    Как избежать штрафа за превышение скорости: поможет лишь одна кнопка в авто

    03:03

    Как правильно ставить крест - в голове или в ногах: ответ удивит многихВидео

    02:30

    Украина может "разойтись" с США: тревожный прогноз прекращения поставок Киеву

    01:30

    Настоящий украинский вайб: Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку

    00:43

    В Харькове прогремели взрывы: город атаковали "Шахеды", на месте прилетов пожары

    00:10

    Известный музыкант признался, где служит после добровольной мобилизации

    24 апреля, четверг
    23:58

    "Мы показали им финишную прямую": у Трампа назвали условие завершения войны

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Пасха 2025
    Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Война с Россией
    Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять