В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно

Ритиков занимался модернизацией средств РЭБ.

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Ликвидация российского конструктора / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора

Это произошло в ночь с 17 на 18 апреля

Он был ответственным за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха"

В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

Отмечается, что в ночь с 17 на 18 апреля в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода - ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии РФ.

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"Автомобиль Ритикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим лицом, которое также погибло в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник", - говорится в сообщении.

Источники в Силах обороны также добавили, что Ритиков был ответственным за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха".

Напомним, как сообщал Главред, в России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Инцидент произошел в 10:40 вблизи дома на бульваре Нестерова. Автомобиль полностью уничтожен.

Утром в пятницу, 25 апреля, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова.

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