В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно

Кратко:
- В Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора
- Это произошло в ночь с 17 на 18 апреля
- Он был ответственным за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха"
В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.
Отмечается, что в ночь с 17 на 18 апреля в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода - ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии РФ.
"Автомобиль Ритикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим лицом, которое также погибло в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник", - говорится в сообщении.
Источники в Силах обороны также добавили, что Ритиков был ответственным за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха".
Напомним, как сообщал Главред, в России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Инцидент произошел в 10:40 вблизи дома на бульваре Нестерова. Автомобиль полностью уничтожен.
Утром в пятницу, 25 апреля, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова.
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