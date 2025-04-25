"Давайте им не помогать": в МИДе жестко ответили на манипуляции с "мирными планами"

В СМИ появляется много вбросов о "мирных планах" от людей, которые не желают мира, говорят в МИДе.

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В МИДе жестко ответили на манипуляции с "мирными планами" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Три принципиальные позиции, которых придерживается Украина

МИД просит не реагировать эмоционально на различные сливы в медиа

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что определенные персоны, которые не заинтересованы в мирном процессе завершения войны России против Украины, вбрасывают в информационное пространство различную информацию, которая не соответствует действительности. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий сказал во время брифинга, пишет УНИАН.

В частности, у спикера спросили, может ли он рассказать о документе, в котором, по сообщениям в медиа, отражается общее видение Великобритании, Франции, Германии и Украины относительно путей завершения войны, и который специальный представитель США Кит Келлог передал президенту Дональду Трампу.

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"Я вам могу подтвердить, что на переговорах в Лондоне украинская сторона так же, как и на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования. Речь идет не о прекращении огня сейчас, не о тишине, а в целом о более широком и долгом мирном урегулировании", - отметил Тихий.

Он напомнил, что эти три принципиальные позиции, которых придерживается Украина, следующие:

Украина никогда не признает ни одну часть своей территории как российскую;

Украина никогда не согласится на любое ограничение своих Вооруженных сил, Сил обороны Украины, оборонных возможностей и оборонной промышленности, или военной помощи от партнеров;

ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзов.

"А то, что касается различных публикаций в СМИ, планов... Мы призываем всех ориентироваться на официальную информацию, которая идет от президента Украины, Офиса президента, МИД", - сказал Тихий.

В этой связи, как сказал спикер, МИД просит не реагировать эмоционально на различные сливы в медиа, потому что этими информационными вбросами занимаются "кто попало".

"Очень большая часть в целом всех этих сливов не соответствует действительности, и когда меня спрашивают на брифинге об этих всех сообщениях, то просто существует риск, что я комментируя их, буду легитимизировать всевозможные эти вбросы, которые делают люди, которые не хотят ни мира, ни вообще продвижения этого процесса. Давайте им не помогать", - подчеркнул Тихий.

Вместе с тем, спикер напомнил, что 45 дней уже прошло с момента, когда Украина согласилась на безусловное полное прекращение огня.

"И мы считаем, что это логично с точки зрения любого мирного процесса - что сначала прекращаем огонь и убийства, и тогда говорим о каком-то долгосрочном развязывании войны, завершении (российской – ред.) агрессии", - подчеркнул Тихий.

В то же время, он выразил сожаление, что за эти 45 дней со стороны России "мы увидели только ракеты, дроны, убийства детей и гражданских, эскалацию террора, и какие-то снова манипуляции на тему, что они еще требуют от Украины и от ее союзников".

Тихий подчеркнул, что предложение и готовность Украины к безусловному полному прекращению огня остается в силе.

"Россия может на него согласиться в любой момент, когда Россия выберет мир, а не войну", - подчеркнул Тихий.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп продвигает собственное видение мирного урегулирования войны, однако ни Украина, ни Россия, ни страны Европы не заинтересованы в его реализации. Как сообщает The Economist, предложенный Трампом план предусматривает значительные уступки для России, в частности, признание аннексии Крыма, отмену санкций и гарантию невступления Украины в НАТО.

В то же время администрация США, по данным Bloomberg, готовит пакет требований к России, которые должны стать основой будущего мирного соглашения. Среди них - вывод оккупационных войск из Харьковской области, возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и официальное признание права Украины на собственную армию и оборонную промышленность.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Дональд Трамп не давит на Путина, а лишь апеллирует к нему. По его мнению, это свидетельствует о глубокой зависимости американского президента от российского лидера.

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Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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