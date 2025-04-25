Украина без НАТО, но в ЕС: что Уиткофф предлагал Украине на переговорах в Париже

Вы узнаете:
- Какие украинские территориии остаются за Россией
- Какие санкции против РФ будут отменены
Стало известно, какие предложения по прекращению войны представил европейским чиновникам спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля. Reuters, который ознакомился с документом, опубликовал его полностью без изменений. Пакет предложений американцев состоял из четырех разделов.
Рамки соглашения Россия-Украина
Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение США обеим сторонам.
Прекращение огня:
- постоянное прекращение огня;
- обе стороны немедленно вступают в технические переговоры по реализации.
Гарантия безопасности Украины
- Украина получает надежную гарантию безопасности;
- государства-гаранты будут спецгруппой европейских государств и желающих неевропейских государств;
- Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Территория
- США де-юре признают российский контроль над Крымом;
- США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;
- США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
- Украина возвращает себе территорию в Харьковской области;
- Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также Каховской плотиной;
- Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой.
Экономика
- США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;
- санкции против РФ, введенные за нападение на Украину, с 2014 года, будут сняты;
- американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.
Переговоры Уиткоффа с Путиным - главное
Напомним, 11 апреля в России состоялась встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на теме войны в Украине.
Уиткофф описал встречу как "убедительную". Ключевым вопросом, по его словам, стало будущее пяти территорий, которые Россия считает своими: Крым, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Херсонщина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания Стива Уиткоффа о возможности включения украинских территорий в "мирное соглашение" - это распространение российских нарративов.
"Мы не обсуждаем территории до прекращения огня. Украинские земли - не предмет торга", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal сообщил, что обсуждал вопрос украинских территорий с Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор был зациклен на этих регионах и заявил, что Украине стоит "меньше волноваться" о русскоязычных регионах.
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Кто такой Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
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