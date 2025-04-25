Украина без НАТО, но в ЕС: что Уиткофф предлагал Украине на переговорах в Париже

Пакет предложений американцев состоял из четырех разделов, утверждают в Reuters.

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СМИ узнали, что Уиткофф предлагал Украине на переговорах в Париже / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какие украинские территориии остаются за Россией

Какие санкции против РФ будут отменены

Стало известно, какие предложения по прекращению войны представил европейским чиновникам спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля. Reuters, который ознакомился с документом, опубликовал его полностью без изменений. Пакет предложений американцев состоял из четырех разделов.

Рамки соглашения Россия-Украина

видео дня

Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение США обеим сторонам.

Прекращение огня:

постоянное прекращение огня;

обе стороны немедленно вступают в технические переговоры по реализации.

Гарантия безопасности Украины

Украина получает надежную гарантию безопасности;

государства-гаранты будут спецгруппой европейских государств и желающих неевропейских государств;

Украина не будет стремиться вступить в НАТО;

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория

США де-юре признают российский контроль над Крымом;

США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;

США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области;

Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также Каховской плотиной;

Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой.

Экономика

США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;

санкции против РФ, введенные за нападение на Украину, с 2014 года, будут сняты;

американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

Переговоры Уиткоффа с Путиным - главное

Напомним, 11 апреля в России состоялась встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на теме войны в Украине.

Уиткофф описал встречу как "убедительную". Ключевым вопросом, по его словам, стало будущее пяти территорий, которые Россия считает своими: Крым, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Херсонщина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания Стива Уиткоффа о возможности включения украинских территорий в "мирное соглашение" - это распространение российских нарративов.

"Мы не обсуждаем территории до прекращения огня. Украинские земли - не предмет торга", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal сообщил, что обсуждал вопрос украинских территорий с Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор был зациклен на этих регионах и заявил, что Украине стоит "меньше волноваться" о русскоязычных регионах.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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