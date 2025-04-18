РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что Путин зациклен на территориях Украины.

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Уиткофф говорил с Путиным / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия

Ключевые тезисы:

Уиткофф обсуждал с Путиным украинские территории

Россия якобы может получить часть регионов Украины

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обсуждал вопрос территорий Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Об Уиткофф сказал в интервью The Wall Street Journal.

Он подчеркнул, что в их дискуссиях Путин был зациклен на украинских территориях.

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По его словам, Россия якобы может получить часть регионов, но не все.

Также Уиткофф добавил, что Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они русскоязычные.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемые "новые регионы" Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что в процессе мирного урегулирования и прекращения войны Украина никогда не откажется от тех территорий, которые подверглись российскому нападению и оккупации.

В то же время, конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц также выступила со скандальным заявлением о том, что якобы Украине нужно смириться с потерей временно оккупированных территорий.

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