РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

Ключевые тезисы:
- Уиткофф обсуждал с Путиным украинские территории
- Россия якобы может получить часть регионов Украины
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обсуждал вопрос территорий Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Об Уиткофф сказал в интервью The Wall Street Journal.
Он подчеркнул, что в их дискуссиях Путин был зациклен на украинских территориях.
По его словам, Россия якобы может получить часть регионов, но не все.
Также Уиткофф добавил, что Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они русскоязычные.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемые "новые регионы" Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что в процессе мирного урегулирования и прекращения войны Украина никогда не откажется от тех территорий, которые подверглись российскому нападению и оккупации.
В то же время, конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц также выступила со скандальным заявлением о том, что якобы Украине нужно смириться с потерей временно оккупированных территорий.
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