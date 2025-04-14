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Трамп обвинил Украину в начале войны и поставил дедлайн для Путина - что известно

Юрий Берендий
14 апреля 2025, 21:02
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Президент США сделал ряд противоречивых заявлений насчет войны в Украине, виновных в ее начале и в еще раз раскритиковал администрацию экс-президента Байдена.
Трамп обвинил Украину в начале войны и поставил дедлайн для Путина - что известно
Трамп обвинил Украину в начале войны против России и пригрозил Путину / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Трамп обвинил Украину в начале войны с Россией
  • Президент США назвал виновных в войне в Украине
  • Трамп установил дедлайн для Путина в вопросе окончания войны

14 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений относительно войны в Украине, возложив ответственность за ее начало на своего предшественника Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Главред собрал главные заявления президента США Трампа по Украине.

видео дня

Украина "начала войну" с Россией

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной критикой в адрес Украины, заявив, что именно Киев якобы не должен был провоцировать Россию и "начинать войну" против страны, которая значительно превосходит ее в военной силе. Во время брифинга в Белом доме Трамп подчеркнул, что сейчас Украина только полагается на западную помощь в вооружении.

"Он (Зеленский - ред.) всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в двадцать раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты", - заявил Трамп.

Смотрите видео заявлений Трампа:

Трамп обвинил Украину в начале войны и поставил дедлайн для Путина - что известно
Фото: скриншот

Фактически Трамп повторил риторику, которую активно распространяет российская пропаганда, перекладывая вину за агрессию на украинскую сторону. Хотя 24 февраля 2022 года именно российские ракеты нанесли массированные удары по всей территории Украины и именно войска РФ пересекли границу во многих точках.

Трамп напомнил о "джавелинах"

В то же время он напомнил, что во время своей каденции поставлял Украине противотанковые комплексы Javelin. По его мнению, именно благодаря этому оружию украинские силы одержали свою первую победу, уничтожив вражеские танки, погрязшие в грязи.

"И они (украинские военные - ред.) уничтожили их с помощью "Джавелинов". У них есть выражение, что Обама, в то время, Обама дал им простыни, а Трамп дал им "Джавелины". Но это то, чего никогда не должно было произойти. Это настоящий позор", - сказал Трамп.

Кто виноват в войне России против Украины - версия Трампа

Президент США Трамп подчеркнул, что виновными в войне России против Украины являются российский диктатор и военный преступник Путин, уже экс-президент США Байден и президент Украины Зеленский.

Трамп заявил, что Байден имел возможность остановить войну, Зеленский также мог этому помешать, а Путин вообще не должен был ее начинать.

"Миллионы людей погибли из-за трех людей. Я сказал бы, трех людей. Скажем, Путин - номер один. Но, скажем, Байден, который понятия не имел, что, черт возьми, он делает, номер два. И Зеленский. Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это", - отметил президент США.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные заявления Трампа / Инфографика: Главред

Трамп прокомментировал свои слова о том, что ракетный удар РФ по Сумах 13 апреля был "ошибкой", заявив, что настоящей ошибкой было допустить сам факт войны.

По словам Трампа, конфликта удалось бы избежать, если бы президент США Джо Байден, а также Владимир Зеленский были достаточно компетентными.

"А я не уверен, что он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) компетентен. У нас была тяжелая сессия с этим парнем. Он все время просил еще и еще. Пока я был президентом, Путин даже не говорил о войне, а как только выборы были сфальсифицированы, а меня здесь не было, началась война. Нельзя было допустить, чтобы эта война произошла", - констатировал он.

О перемирии между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "очень выгодные предложения" по прекращению огня между Украиной и Россией.

"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо продвигаемся в этом плане. Я думаю, что очень скоро у нас будут очень хорошие предложения", - заявил Трамп.

Дедлайн для Путина

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы установил срок для прекращения огня в войне против Украины, адресованный президенту РФ Владимиру Путину. Во время брифинга Трампа прямо спросили, поставил ли он такой дедлайн - политик ответил утвердительно, однако конкретную дату или условия не уточнил.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"И вы посмотрите на Путина. Я не говорю, что кто-то из них ангел. Но я скажу вам, что я прошел четыре года (первой каденции - ред.), и это (война - ред.) даже не было вопросом. Он (российский диктатор и военный преступник Путин - ред.) никогда бы не начал этого. И я говорил ему: "Не делай этого. Ты не будешь этого делать". И это было для него как зрачок глаза, но не было ни одного шанса, что он бы это сделал", - сказал президент США.

В то же время Трамп поделился своим видением того, как президент Джо Байден, по его мнению, мог бы остановить полномасштабную войну. По словам Трампа, достаточно было бы снизить цены на нефть. Он обвинил предыдущую администрацию Белого дома в удержании высоких цен из-за ограничений на энергетическую добычу.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Как менялись цены на нефть / Инфографика: Главред

"И что теперь делать? У нас теперь страна, которая потеряла 25% своей территории, лучшие места, миллионы людей погибло... Это была война Байдена, и я пытаюсь ее остановить...", - добавил он.

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