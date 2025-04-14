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Что Трамп на самом деле думает о Путине - эксперты проанализировали язык тела

Руслана Заклинская
14 апреля 2025, 13:55
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Трамп коснулся Путина трижды, что имеет символическое значение в невербальной коммуникации.
Что Трамп на самом деле думает о Путине - эксперты проанализировали язык тела
Трамп "покорил" Путина языком тела / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Вы узнаете:

  • Как Трамп на самом деле относится к Путину

  • О чем свидетельствует их язык тела

    видео дня

Задумывались ли вы когда-нибудь, что на самом деле думает президент США Дональд Трамп о лидере РФ Владимире Путине? Больше не надо гадать - эксперты по языку тела раскрыли, что Трамп на самом деле думал об этом российском диктаторе, когда они впервые встретились, пишет Главред со ссылкой на The Daily Star.

Первая встреча Трампа с Путиным состоялась еще в 2017 году на саммите G20 в Гамбурге (Германия). Встреча была запланирована на 30 минут, но они 'не могли расстаться' и продолжалась более двух часов. Сообщалось, что они обсуждали Украину, Сирию, двусторонние вопросы, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

Перед встречей они сделали короткие публичные заявления. Трамп сказал: "Мы ожидаем много очень позитивных событий для России, для Соединенных Штатов и для всех заинтересованных сторон. И для меня честь быть с вами."

"Я рад, что могу лично встретиться с вами, господин президент. И надеюсь, что, как вы и сказали, наша встреча даст положительные результаты", - ответил Путин.

Эксперт по языку тела доктор Лиллиан Гласс проанализировала видео рукопожатия двух президентов и пришла к выводу, что Трамп выглядел доминантным.

"Трамп полностью берет ситуацию под контроль. Их рукопожатие сильное с обеих сторон - это очень мощное рукопожатие", - отметила она.

Глас также заметила "напряженность" на лице сумасшедшего Влада. Она отметила, что Путси не привык к тому, чтобы другой лидер брал контроль, поскольку он обычно сам управляет ситуацией.

На другом видео, опубликованном правительством Германии, видно, как Трамп хватает Путина за руку.

"Это игра на силу", - говорит Гласс.

В то же время она отмечает, что такой жест - это не только демонстрация контроля, но и своеобразное проявление благосклонности.

Еще один эксперт по языку тела Пэтти Вуд прокомментировала другое рукопожатие.

"Трамп подводит левую руку под руку Путина и трижды легонько ее похлопывает. Это может показаться странным, но в невербальной коммуникации трехкратное прикосновение имеет символическое значение - оно выражает настоящее чувство или эмоцию. Этот жест означает: "Я тебя поддерживаю. Я действительно тебя поддерживаю", - пояснила Вуд.

Она также добавила, что то, как Трамп сидел во время выступления перед частной встречей, было скорее склонением, чем позой, демонстрирующей уверенность. По ее словам, "это все о мужестве".

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The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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