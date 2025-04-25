Ни Украине, ни РФ не достанется: смогут ли США взять ЗАЭС под свой контроль

Что сказал Загородний:
- План Дональда Трампа по нейтрализации ЗАЭС не имеет четкого механизма реализации
- Обеспечение нейтралитета ЗАЭС в условиях присутствия российских войск - сложное
- США должны сотрудничать с Европой для решения конфликта, а не думать о РФ
Недавно в СМИ распространялась информация, что план Трампа предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев. Как заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, это все хорошо на бумаге, а как американцы будут это обеспечивать - не ясно.
"Ведь есть украинская армия с одной стороны и российская - с другой, и россияне не хотят уходить с ЗАЭС. Как будет обеспечен нейтралитет Запорожской АЭС, кто это будет делать? Мне это напоминает анекдот про мышей и филина. Мыши приходят к филинам и говорят, что их все обижают, спрашивают, что им делать. А филин отвечает: "Станьте ежиками!". Мыши говорят: "О, отличная идея! А как нам стать ежиками?". На что филин отвечает: "Отстаньте от меня! Я стратег, а не тактик". Здесь точно так же", - говорит эксперт в интервью Главреду.
По словам Загороднего, к сожалению, никто не думает о том, как это будет реализовано и какие последствия будет иметь. По мнению эксперта, это абсолютно фантастические вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности.
"Если США хотят, то пусть выходят из переговоров. Так они распишутся в собственном бессилии. Это демонстрация того, что Штаты вообще никаких вопросов решить не могут. Однако следует отметить, что голос разума в США уже проявляется. Штаты начали ездить в Париж и Лондон", - говорит эксперт.
Загородний обращает внимание на то, что появилось понимание того, что без Европы все это вообще никак не решается.
"Как-то было заявление о том, что вот, мол, сейчас прекратится война, и Россия с Украиной получат преимущества сотрудничества с США. А чего Штаты не торговали с Россией до начала войны, до 2014 года? Может, нечем торговать? Да и что РФ будет продавать Штатам? Нефть и газ, которые США сами их добывают?", - интересуется аналитик.
Также политический и экономический эксперт напомнил, что американцы требуют, чтобы европейцы сняли санкции с России, на что Европа отвечает, что не будет этого делать.
"Россияне требуют подключить Россельхозбанк к SWIFT, но опять неудача - штаб-квартира SWIFT находится в Брюсселе. Везде тупики, но уже голос разума подсказывает американцам, что нужно общаться в формирующихся точках безопасности Европы. А это Франция, Британия и... Украина! Это три точки безопасности в Европе", - резюмирует эксперт.
Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о выходе США из переговоров, последствиях признания Крыма российским и ударе обвала цен на нефть по России:
Запорожская АЭС - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на The Wall Street Journal, судьба Запорожской АЭС может измениться. По такому сценарию, по плану президентом США Дональда Трампа, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию и на украинскую, и на оккупированную территорию.
Кроме этого, пресс-служба российского МИД заявила в марте, что Запорожская атомная электростанция якобы является "российским ядерным объектом". Отвечая на вопрос о деоккупации, там заявили, что Кремль не передаст ЗАЭС ни одному другому государству.
Более того, Россия даже хочет запустить Запорожскую АЭС. Оккупанты планируют ввести в действие все шесть энергоблоков ЗАЭС, но гипотетически могут максимум заработать только два.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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