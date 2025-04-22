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РФ хочет запустить Запорожскую АЭС: Гончар оценил шансы оккупантов на успех

Анна Ярославская
22 апреля 2025, 11:45
1037
Оккупанты планируют запустить все шесть энергоблоков ЗАЭС, но гипотетически максимум могут заработать только два.
Владимир Путин, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС нужна Путину, но он вряд ли сможет ее запустить / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы:

  • России нужна генерация ЗАЭС, но есть большая проблема
  • МАГАТЭ не способна оказывать эффективное сопротивление действиям РФ
  • У России не получится запустить все генераторы ЗАЄС

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар высказал свое мнение относительно того, сможет ли страна-агрессор РФ перезапустить Запорожскую АЭС и позволит ли МАГАТЭ сделать это оккупантам.

По словам Гончара, Россия хотела перезапустить ЗАЄС в 2023 и 2024 годах, хочет это сделать и в 2025-м. Оккупанты планируют запустить все шесть энергоблоков, но, по мнению эксперта, гипотетически максимум могут заработать только два, а, может, и один.

"Но не получилось это у России тогда, не получится и сейчас. Поскольку вопрос не только в том, что перед перезапуском нужно выполнить большой комплекс работ. А в течение последних трех лет энергоблоки функционировали (даже не работали) в аномальном режиме. Поэтому вопрос ядерной безопасности здесь имеет первоочередное значение, и оккупанты сами это отмечают", - сказал Гончар во время чата на Главреде.

При этом россиянам нужна генерация, так как оккупированные территории юга Украины и Крыма создают дополнительную нагрузку на энергодефицитную систему юга России. Мощностей Ростовской АЭС не хватает, чтобы обеспечить и юг России, и оккупированные территории Украины, начиная с Крыма.

"Но для этого там нужно серьезно перестраивать линии электропередач и подстанции, которые идут с юга Украины в Крым, потому что все это там было прервано. К тому же Россия переформатировала Крым для получения электроэнергии через энергетический мост с юга РФ, через Керченский пролив. Следовательно, нужна реконфигурация, а в условиях огневого контроля ВСУ ее осуществить нереалистично. Россияне все это понимают, но будут прилагать усилия, чтобы показать, что они поставили цель и хотят ее достичь. Поэтому, как и в 2023-2024 годах, все это будет продолжаться", - считает Гончар.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Запорожская АЭС - что о ней известно / Инфографика: Главред

По мнению эксперта, МАГАТЭ не способна оказывать эффективное сопротивление действиям, которые являются опасными. Иногда МАГАТЭ делает правильные заявления, но это не дает должного эффекта.

"Единственным сдерживающим фактором здесь является опасение по поводу того, что, если произойдет какой-то ядерный инцидент на одном из реакторов оккупированной Запорожской АЭС, это негативно скажется на многочисленных проектах, которые Росатом реализует за пределами России по построению энергоблоков российской конструкции. А это является стратегией России – сделать другие страны зависимыми от российских ядерных технологий. Поэтому здесь они стараются не навредить сами себе", - объяснил Гончар.

"А, следовательно, я думаю, в этом контексте, кроме пропагандистских вбросов об очередных подготовительных работах к запуску энергоблоков в Запорожском АЭС, дело вряд ли дальше пойдет", - резюмировал он.

Смотрите видео - Чат с Михаилом Гончаром на Главреде:

Запорожская АЭС и мирные переговоры

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В марте 2025 года пресс-служба российского МИД заявила, что Запорожская атомная электростанция, которую оккупировала РФ, якобы является "российским ядерным объектом". Там заявили, что Кремль не передаст ЗАЭС ни одному другому государству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного. Он подчеркнул, что станция является украинской и Украина не позволит ее эксплуатацию оккупантами.

Как писал Главред, в рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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