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Бензин со спиртом, доллар по 49 и новые выплаты: что изменится для украинцев с 1 мая

Анастасия Заремба
25 апреля 2025, 09:00
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Эксперты отмечают, что в мае может вырасти курс доллара, однако стоит ожидать удешевления некоторых продуктов.
что меняется с 1 мая
Украинцам в мае подготовили ряд новаций / Коллаж Главред

С 1 мая 2025 года украинцев ждет ряд изменений. Новации коснутся тарифов коммунальных услуг и начислений субсидий для них, а также изменения коснутся водителей. Что именно изменится для украинцев - в материале Главреда.

Цена на газ - что будет в третьей платежке

Несмотря на то, что тарифы на газоснабжение в Украине в мае не претерпят изменений. Как сообщили в "Нафтогазе", текущая стоимость в 7,96 грн за кубометр будет актуальной до 30 апреля 2026 года. Однако жители многоквартирных домов в мае получат третью платежку для оплаты за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Сумма будет зависеть от длины труб, количества соединений и кранов в здании и будет распределяться между всеми жильцами дома.

Льготный тариф на электроотопление отменят

На период отопительного сезона - с 1 октября по 30 апреля - в Украине действовал льготный тариф на электроэнергию для потребителей, использующих электроотопление в размере 2,64 грн за кВт-ч до 2000 кВт в месяц. С мая эта льгота отменяется, и все будут платить по единому тарифу - 4,32 грн за кВт-ч независимо от объемов потребления.

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Субсидии на неотапливаемый период - кто их получит в мае

С 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. В основном, их переназначат автоматически, однако отдельным категориям граждан надо будет повторно подать заявление. А именно:

  • тем, кто арендует жилье;
  • внутренне перемещенным лицам, которые получают субсидию по месту фактического проживания;
  • домохозяйствам, где живут меньше людей, чем зарегистрировано;
  • лицам, которым назначили нулевую субсидию в 2024 году.

Подать заявление можно лично, онлайн через порталы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или "Дії", или через местные органы самоуправления.

"Изумрудные" светофоры и шевронные стрелки

С 1 мая 2025 в Украине вступает в силу новый стандарт ДСТУ 4092:2024, который предусматривает обновление требований к сооружению светофоров.

Согласно изменениям, зеленый сигнал светофора станет изумрудным - более ярким и лучше видимым, вместо сплошных стрелок появятся шевронные (зеленые на черном фоне), а также должны появиться общие вело-пешеходные светофоры.

Эти новации, которые будут распространяться на те светофоры, которые будут устанавливать в результате реконструкций, гармонизированы с европейскими нормами и должны улучшить безопасность на дорогах.

Бензин со спиртом - что будет с ценами на топливо

Также с 1 мая начинает действие требование закона, принятого парламентом в июне 2024 года, согласно которому вводится обязательная квота на добавление жидкого биотоплива (биокомпонентов) к автомобильным бензинам на уровне не менее 5%. Это требование не распространяется на бензин с октановым числом 98 (А-98), бензинов, поставляемых для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Как отметил директор консалтинговой фирмы А-95 Сергей Куюн, рынок должен адаптироваться к новому продукту, который очень требователен к чистоте резервуаров на нефтебазах, АЗС и бензовозов. А водителям советуют по крайней мере в течение ближайших двух месяцев, пока будет длиться переходный период, не искать слишком низких цен на топливо.

"Для выпуска Е5 (бензин с 5% биокомпонентов. - Главред) производителям необходимо обустроить отдельные производственные мощности - резервуары, наливные эстакады и тому подобное. За это они с нас просят $15-25/т. Это 50-80 коп./л. Надеюсь, что из-за падения цен на нефть мы в мае получим -3 грн/л, и никто ничего не заметит", - отметил аналитик.

Выплаты военным курсантам - сколько будут платить

С 1 мая 2025 года в Украине военным курсантам повысят выплаты, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Теперь стипендия для курсантов составит 8 тыс. грн. Кроме этого, на выпускном курсе курсанты-отличники смогут получать 20 тыс. грн и еще столько же за прохождение практики.

Курс валют в мае - что ждет доллар и евро

В апреле спрос на иностранную валюту по сравнению с мартом сократился, а валютные резервы НБУ являются достаточными для обеспечения стабильности валютного курса. Как рассказал Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, в случае достижения соглашения о прекращении огня, курс гривны в мае может вырасти, но если США выйдут из мирных переговоров, то это может стать толчком для девальвации гривны. Более того, девальвацию национальной валюты могут спровоцировать новые пошлины, которые вводит администрация Трампа.

"Тарифная война угрожает не только американской, но и всей мировой экономике. Ожидается рост инфляции и снижение темпов роста ВВП. Несмотря на то, что ФРС США сохраняют учетную ставку на уровне 4,25 - 4,50 %, а ЕЦБ снизил ставки по евро в апреле до 2,25 - 2,65 %, инвесторы переводят свои средства в евро и продают доллары. Снижение курса доллара по отношению к евро может продолжаться и в мае. Все будет зависеть от решений администрации Трампа и готовности других стран идти на уступки США по таможенным тарифам. Война наносит огромный ущерб экономике Украины, постоянные обстрелы, разрушения предприятий и инфраструктуры на дают возможность восстанавливать экономику. Остается большим дефицит внешней торговли, который приводит к значительному спросу на валюту, поэтому в мае курс гривны будет колебаться на уровне 41,2 - 42,5 грн. за доллар, курс евро 46,0 - 49,0 грн. за доллар", - считает экономист.

Кто такой Александр Хмелевский?

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты в Украине - что изменится в мае

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что цены на продукты пока достаточно изменчивы, а также нет еще точного понимания об условиях экспорта в ЕС, что будет влиять на внутренние цены. Поэтому в мае, после завершения пасхальных праздников, стоимость некоторых продуктов питания может несколько снизиться.

По словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Натальи Копытец, в апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина. В частности, подчеревина, ребра, лопатка, ошеек прибавили в цене 4,1-9,5%, ведь блюда именно из свинины являются ключевыми на Пасхальном столе.

Что такое Институт аграрной экономики

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

"Обычно, после Пасхальных праздников происходит колебание розничных цен на основные виды мяса. При этом наблюдается удешевление одних видов мяса и подорожание других. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае 2025 года возможно снижение розничных цен на говядину и свинину - до 3%. В то же время открытие сезона пикников и выездов на природу могут обусловить повышение цен на свинину ошеек и куриные голени на 1,5-2,0 %", - отметила эксперт.

На формирование цен на овощные существенно повлияли объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

Однако, в мае 2025 года ожидается незначительное удешевление овощей - до 7% против апрельских цен.

"С расширением предложения тепличных овощей, прежде всего, наиболее заметно могут снизиться цены на капусту белокочанную и морковь.Средняя цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-8 %), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", - уточнила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

Отдельные виды тепличных салатных овощей также несколько подешевели из-за расширения объемов поставок и стабильного потребительского спроса, поэтому в мае удешевление салатных овощей может продолжаться, а затем цены на них могут снизиться по сравнению с нынешними до 15%.

К тому же, из-за сохранения тенденции к подорожанию зерна на мировых рынках в дальнейшем будет расти и стоимость хлебобулочных изделий. В частности, по данным экспертов, в течение мая 2025 года хлеб может прибавить в цене еще 1,5-2%.

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цены на газ субсидии цены на продукты цена бензина Сергей Куюн Александр Хмелевский
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