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Что Трамп сказал Макрону и Зеленскому в Риме: в СМИ расшифровали несколько фраз

Руслана Заклинская
27 апреля 2025, 23:18
2717
Читательница по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Макрона на похоронах Папы.
Что Трамп сказал Макрону и Зеленскому в Риме: в СМИ расшифровали несколько фраз
Что сказал Трамп Макрону перед встречей с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Перед встречей с Зеленским Трамп отвел Макрона для частного разговора
  • Трамп попросил Макрона выйти
  • Зеленский кивнул в знак согласия

Перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в базилике Святого Петра в Ватикане, вместе с ними находились президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер. Перед тем, как Трамп поговорил с Зеленским, он обменялся несколькими фразами с Макроном. Об этом пишет The Sun.

Встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в базилике Святого Петра, была первой после ссоры в Белом доме. В это время для прощания с Папой Францископом прибыли высокопоставленные политики, среди которых президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

видео дня

На фотографиях со встречи видно, как Макрон обнимает Зеленского, после чего Трамп отводит французского президента в сторону для частного разговора. Профессиональная чтец по губам Никола Гиклинг, которая анализировала это взаимодействие, отметила, что Трамп сначала протянул руки к Макрону и Зеленскому, после чего сказал французскому президенту несколько слов.

"Ты не имеешь права здесь быть, сделай мне одолжение, ты не должен быть здесь", - сказал Трамп Макрону, по словам Гиклинг.

Далее, как отметила Гиклинг, Зеленский "кивнул в знак согласия". В тот момент, когда между лидерами происходил этот короткий разговор, один из лиц, вероятно, представитель духовенства, который стоял рядом, отвернул голову, что может свидетельствовать о беспокойстве из-за того, что он услышал во время этой частной беседы.

Также читательница по губам обратила внимание на реакцию самого Зеленского на встрече с Трампом. На видео, которое было снято во время этого разговора, украинский президент, вероятно, сказал: "Я хотел бы, чтобы вы сделали это, но не таким образом". Трамп ответил: "Это очень интересная стратегия. Можете быть уверены".

  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП
  • Прощание с Папой Римским в Ватикане
    Прощание с Папой Римским в Ватикане фото: ОП

Встреча Трампа с Зеленским в Риме - главное

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска.

Зеленский описал свою встречу с Трампом как "хорошую" и выразил надежду, что она может стать исторической, если будут достигнуты важные результаты для двусторонних отношений и международной стабильности.

В свою очередь, в Белом доме оценили встречу как "очень продуктивную". По информации Офиса президента Украины, сами переговоры длились всего 15 минут, но их содержание имеет важное значение для дальнейших шагов в сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп настаивал на проведении личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Франциска в Ватикане. Как сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц, Трамп был настроен обсудить возможности для мирного соглашения и завершения войны в Украине.

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The Sun

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