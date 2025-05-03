Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Даша Кацурина заинтриговала обручальным кольцом: фанаты в восторге

Алена Кюпели
3 мая 2025, 23:14
37
Даша Кацурина поделилась новыми фото, которые вызвали фурор.
Даша Кацурина
Даша Кацурина удивила новым аксессуаром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кратко:

  • Почему случился переполох на странице Даши Кацуриной
  • Как она выглядела в новой фотосессии

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина заинтриговала своих поклонников тем, что показалась в новой фотосессии с очень "кричащим" аксессуаром.

В новом фото на своей странице в Instagram она опубликовала черно-белое фото, практически без макияжа, а также с помолвочным кольцом на пальце.

видео дня
Даша Кацурина заинтриговала новым фото
Даша Кацурина заинтриговала новым фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

В новом фото Кацурина выглядит очень натурально и нежно. Однако внимательный фоловеры сразу принялись поздравлять Кацурину с возможными изменениями в ее семейной жизни.

"Боже, обожаю, и кольцо вау, поздравляю", "Невероятная", - прокомментировал фото сам Дантес.

Даша Кацурина заинтриговала новым фото
Даша Кацурина заинтриговала новым фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

Кацурина же подписала фото достаточно скромно: "30 лет. Познавая себя".

Даша Кацурина поразила новым фото
Даша Кацурина поразила новым фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Даша Кацурина?

Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Даша Кацурина
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский помирился с Трампом в Ватикане за 15 минут: в WSJ раскрыли фактор успеха

Зеленский помирился с Трампом в Ватикане за 15 минут: в WSJ раскрыли фактор успеха

23:13Политика
ВСУ "отминусовали" второй за сутки российский самолет в Крыму - Зеленский

ВСУ "отминусовали" второй за сутки российский самолет в Крыму - Зеленский

22:21Война
Зеленский сделал громкое заявление о перемирии с РФ и назвал ключевое условие

Зеленский сделал громкое заявление о перемирии с РФ и назвал ключевое условие

22:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Гороскоп на май 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяц

Гороскоп на май 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяц

Загадка для самых умных: найдите корону в комнате за 5 секунд

Загадка для самых умных: найдите корону в комнате за 5 секунд

Последние новости

23:14

Даша Кацурина заинтриговала обручальным кольцом: фанаты в восторге

23:13

Зеленский помирился с Трампом в Ватикане за 15 минут: в WSJ раскрыли фактор успеха

22:21

ВСУ "отминусовали" второй за сутки российский самолет в Крыму - Зеленский

22:09

Зеленский сделал громкое заявление о перемирии с РФ и назвал ключевое условие

21:53

Не абсолютные, но реальные шансы выжить: что ждет Украинумнение

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
21:26

"Выбирайте тон": Сийярто набросился на Зеленского после жесткой критики Орбана

21:15

Украина под ударом непогоды - Львовщину засыпало градом, а Киев накрыла пылевая буряВидео

20:26

От чего может отказаться Украина ради мира: в FT узнали сценарии

19:50

Невозможно забыть: 4 знака зодиака, которые обладают магнетической притягательностью

Реклама
19:43

Дожди, грозы и мощный ветер: скоро Украину накроет резкое похолодание

19:34

США продолжат поддержку Украины: у Трампа сделали важное заявление

19:09

"Его не допустят": принц Гарри снова разочаровал короля Карла

18:52

Топ-гость Путина отменил визит на парад, другие друзья РФ внезапно заболели - СМИ

18:20

Ракета ВСУ сбила Су-30 РФ под Новороссийском: детали уникальной операции

17:43

Кремль гневно набросился на Британию из-за приглашения ВСУ на парад ко Дню победы

17:26

Почему нельзя убирать в домах 4 мая: какой праздник и день ангела

17:21

"Очень опасные вещи": Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Орбана

16:44

Зеленский предложил наказание для нардепов, которые не поддержат соглашение с США

16:43

Как выглядит жена и взрослые дети Мэттью Макконахи

16:33

Число 44 найдет только "эксперт по головоломкам": сложная загадка на внимательность

Реклама
16:29

Можно ли срывать сирень: эксперты дали окончательный ответ на дискуссионный вопрос

16:10

В РФ истерят после отказа Зеленского гарантировать безопасность парада в Москве

15:38

ТОП-10 самых дешевых новых авто до 16 тысяч долларов: что можно купить в Украине

15:22

Зеленский раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину и назвал главное условие

14:52

Звезда популярного советского фильма "Гостья из будущего" смертельно больна

14:42

Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

14:24

Гороскоп на май 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц весныВидео

13:42

"Это был самый лучший разговор из всех": Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане

13:36

Вдова Хью Хеффнера обручилась с горячим мачо

13:24

Гороскоп на май 2025 для Козерогов: будет пауза в доходах на полгода

13:21

Впервые в истории мира: ГУР морским дроном уничтожили самолет РФ на $50 млн

12:50

Украина не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая - Зеленский

12:40

"Очень грустно": принц Гарри сделал душераздирающее заявление о своих детях

12:22

Гороскоп на май 2025 для Стрельцов: выигрыш, любовь и новые возможностиВидео

12:12

"Мы готовы начинать с...": Зеленский ответил РФ относительно перемирия и назвал условия

12:07

Садовник сказал, какой простой предмет отпугнет голубей и сорок

12:01

Минус еще один вражеский Су-30: Украина поразила истребитель РФ в Черном море

11:45

Китайский гороскоп на завтра 4 мая: Драконам - гнев, Лошадям - страх

11:27

РФ захотела территорий Казахстана: Астана нанесла болезненный ответный удар

11:07

Если Путин не подчинится, Трамп может нанести по РФ новый удар: эксперт раскрыл детали

Реклама
10:20

ВСУ берут врага в клещи на ключевом направлении: где захлебнулось наступление РФ

10:14

Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

10:04

Гороскоп на май 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

09:06

США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

09:00

РФ может свернуть наступление из-за провала темпов: ISW подтвердили "пробуксовку" войны

08:32

Гороскоп на май 2025 для Скорпионов: какие опасности несет Черная Луна

08:10

Трамп вышел из переговоров: что это значитмнение

08:03

Взрывная ночь в РФ и оккупированном Крыму: у захватчиков есть "прилеты", перекрывался мостВидео

07:10

Где слово "так" среди множества букв: загадка, которая развеселит каждого

06:20

Гороскоп на завтра 4 мая: Львам - неожиданный подарок, Весам - успех

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять