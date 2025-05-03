Даша Кацурина заинтриговала обручальным кольцом: фанаты в восторге

Даша Кацурина поделилась новыми фото, которые вызвали фурор.

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Даша Кацурина удивила новым аксессуаром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кратко:

Почему случился переполох на странице Даши Кацуриной

Как она выглядела в новой фотосессии

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина заинтриговала своих поклонников тем, что показалась в новой фотосессии с очень "кричащим" аксессуаром.

В новом фото на своей странице в Instagram она опубликовала черно-белое фото, практически без макияжа, а также с помолвочным кольцом на пальце.

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Даша Кацурина заинтриговала новым фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

В новом фото Кацурина выглядит очень натурально и нежно. Однако внимательный фоловеры сразу принялись поздравлять Кацурину с возможными изменениями в ее семейной жизни.

"Боже, обожаю, и кольцо вау, поздравляю", "Невероятная", - прокомментировал фото сам Дантес.

Даша Кацурина заинтриговала новым фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

Кацурина же подписала фото достаточно скромно: "30 лет. Познавая себя".

Даша Кацурина поразила новым фото / Фото Instagram/dasha_katsurina

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Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

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Кто такая Даша Кацурина? Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

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