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Дрон уничтожил депо "Новой почты" в Изюме: возможны задержки посылок

Виталий Кирсанов
4 мая 2025, 12:58
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В результате пожара были уничтожены посылки клиентов.
Дрон уничтожил депо "Новой почты" в Изюме
Дрон уничтожил депо "Новой почты" в Изюме / коллаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp

Кратко:

  • В результате попадания дрона возник масштабный пожар
  • Компания обещает компенсировать стоимость сгоревших посылок

Российский дрон значительно повредил отделение и депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, возможны задержки посылок. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Telegram.

"Сегодня ночью российский БПЛА попал в отделение и депо "Новой почты" в Изюме на Харьковщине. В результате попадания возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.

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Как уточняет главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения произошел пожар на площади 500 м. кв.

В результате пожара были уничтожены посылки клиентов. Компания обещает компенсировать их стоимость.

В момент удара на месте не было людей, поэтому никто не пострадал.

В "Новой почте" отмечают, что в течение недели возможны задержки доставки посылок в Изюм и смежные населенные пункты.

Ситуация на фронте - что известно

Ночью вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Так, по данным спасателей, в результате атаки дронами в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

Как ранее сообщал Главред, в результате ночной атаки на столичный Оболонский район повреждено около 5 жилых домов. Кроме того, взрывной волной частично поврежден детский сад. Об этом заявил в телеграмм-канале председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.

В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Черкассы. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров.

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