Дрон уничтожил депо "Новой почты" в Изюме: возможны задержки посылок

Кратко:
- В результате попадания дрона возник масштабный пожар
- Компания обещает компенсировать стоимость сгоревших посылок
Российский дрон значительно повредил отделение и депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, возможны задержки посылок. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Telegram.
"Сегодня ночью российский БПЛА попал в отделение и депо "Новой почты" в Изюме на Харьковщине. В результате попадания возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.видео дня
Как уточняет главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения произошел пожар на площади 500 м. кв.
В результате пожара были уничтожены посылки клиентов. Компания обещает компенсировать их стоимость.
В момент удара на месте не было людей, поэтому никто не пострадал.
В "Новой почте" отмечают, что в течение недели возможны задержки доставки посылок в Изюм и смежные населенные пункты.
Ситуация на фронте - что известно
Ночью вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Так, по данным спасателей, в результате атаки дронами в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.
Как ранее сообщал Главред, в результате ночной атаки на столичный Оболонский район повреждено около 5 жилых домов. Кроме того, взрывной волной частично поврежден детский сад. Об этом заявил в телеграмм-канале председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.
В ночь на 4 мая российские военные атаковали беспилотниками Черкассы. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров.
Больше важных новостей:
- ВСУ поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута
- Ночной удар по Киеву: в Оболонской РГА рассказали, что делать пострадавшим
- Экипаж погиб: Буданов рассказал новые детали сбития российских Су-30
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред