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Швеция будет платить мигрантам 32 тысячи евро за возвращение на родину

Виталий Кирсанов
4 мая 2025, 15:44
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Сумма выплат вырастет с 900 евро до 32 000 евро на одного взрослого человека.
Швеция будет платить мигрантам 32 тысячи евро
Швеция будет платить мигрантам 32 тысячи евро / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • Предложение планируют реализовать с 1 января 2026 года
  • В Швеции есть проблема с интеграцией

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил об "абсолютной необходимости установить контроль над миграцией" и предложил значительно увеличить денежную помощь для мигрантов, которые добровольно возвращаются на родину. Об этом он сказал в интервью Euronews.

По словам Кристерссона, сумма выплат вырастет с 900 евро до 32 000 евро на одного взрослого человека. Это увеличение составляет более 3400%.

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"Мы фактически копируем датскую модель и значительно повышаем сумму, чтобы тем, кто понимает, что им лучше вернуться домой, было легче это сделать - тем, кто по разным причинам не чувствует, что в Швеции у них хорошо устроенная жизнь", - сказал премьер.

Предложение планируют реализовать с 1 января 2026 года. Как уточнил Кристерссон, на этот шаг его вдохновила модель Дании, которая определила целевую группу в 22 000 человек.

"Не думаю, что это будет эффективным методом для многих людей, но у нас действительно есть проблема с интеграцией. Если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, по сути не интегрируются и не ценят шведский образ жизни, тогда по крайней мере они подумают о возвращении в страну происхождения", - заявил он.

Кристерссон также выразил решительную поддержку регулируемой миграционной политике, в частности Пакту ЕС по миграции, и подчеркнул недопустимость того, что лица с отказом в предоставлении убежища остаются в Европе.

"Сейчас около 80% тех, кому отказано в предоставлении убежища, всё равно остаются в Европе. В Швеции это просто неприемлемо. Нам удалось сократить эту цифру до примерно 20%. Так что у нас есть абсолютная необходимость взять миграцию под контроль", - подчеркнул он.

Премьер также отметил, что отношение к миграционной политике меняется по всей Европе, и это может облегчить принятие политических решений.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на участие в программе United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским беженцам легально находиться в стране до 2 лет. Причиной стали новые иммиграционные ограничения, связанные с указом президента Дональда Трампа.

Также значительная часть украинских беженцев, даже после завершения войны, вероятно, останется в Европе, пишет The Economist. Только 43% планируют вернуться домой, тогда как два года назад таких было 74%. Если отменят военное положение, еще около 500 тысяч мужчин могут выехать из Украины.

Как сообщал Главред, Украина и Венгрия открыли новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош", который будет работать ежедневно с 07:00 до 18:00. Он предназначен для легковых авто до 3,5 тонн и пешеходов. Пропускная способность - до 200 авто и 600 человек в сутки.

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