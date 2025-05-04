Ситуация напряженная: РФ захватила еще один населенный пункт в Донецкой области

Россияне на фоне заявлений о перемирии значительно увеличили количество штурмов.

https://glavred.info/front/situaciya-napryazhennaya-rf-zahvatila-eshche-odin-naselennyy-punkt-v-doneckoy-oblasti-10661609.html Ссылка скопирована

Аналитики рассказали о ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

Россияне оккупировали село Зеленое Поле

За последнюю неделю существенно выросла интенсивность боевых действий на фронте

Российские оккупанты захватили село Зеленое Поле, что в Донецкой области, а также продвинулись в районе еще двух населенных пунктов. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Нового и Новомихайловки", - говорится в сообщении. видео дня

Россияне оккупировали село Зеленое Поле / Фото: deepstate

Кроме того, аналитики отмечают, что за последнюю неделю существенно выросла интенсивность боевых действий.

"За шесть дней этой недели уже произошло 1219 атак, против 1150 за семь дней прошлой...Это свидетельствует о намерениях противника подтянуть активность ко дню "победобесия", когда ожидается враг даст части своих войск отдых", - пишут в DeepState.

Согласно опубликованным данным, в течение этой недели активно россияне наступали на Покровском направлении - 42% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Новопавловском - 13.7%, Лиманском - 12.7% и Курском отрезках - 12%.

"Суммарно на эти четыре направления приходится 80% всех штурмовых действий противника", - подчеркнули аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Хотя российская сторона заявляет о якобы готовности к "майскому перемирию", на самом деле интенсивность штурмовых действий только растет. Как сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, оккупанты активизировали атаки в Запорожской области, пытаясь приблизиться к областному центру.

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, на Покровском направлении оккупанты имеют продвижение. Однако, по словам старшего связиста украинской бригады, они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Напомним, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска активизировали боевые действия на юге днепровской системы островов, пытаясь высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепр на Херсонщине.

Читайте также:

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред