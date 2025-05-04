Ситуация напряженная: РФ захватила еще один населенный пункт в Донецкой области

Основное:
- Россияне оккупировали село Зеленое Поле
- За последнюю неделю существенно выросла интенсивность боевых действий на фронте
Российские оккупанты захватили село Зеленое Поле, что в Донецкой области, а также продвинулись в районе еще двух населенных пунктов. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Нового и Новомихайловки", - говорится в сообщении.видео дня
Кроме того, аналитики отмечают, что за последнюю неделю существенно выросла интенсивность боевых действий.
"За шесть дней этой недели уже произошло 1219 атак, против 1150 за семь дней прошлой...Это свидетельствует о намерениях противника подтянуть активность ко дню "победобесия", когда ожидается враг даст части своих войск отдых", - пишут в DeepState.
Согласно опубликованным данным, в течение этой недели активно россияне наступали на Покровском направлении - 42% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Новопавловском - 13.7%, Лиманском - 12.7% и Курском отрезках - 12%.
"Суммарно на эти четыре направления приходится 80% всех штурмовых действий противника", - подчеркнули аналитики.
Ситуация на фронте - последние новости
Хотя российская сторона заявляет о якобы готовности к "майскому перемирию", на самом деле интенсивность штурмовых действий только растет. Как сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, оккупанты активизировали атаки в Запорожской области, пытаясь приблизиться к областному центру.
Как писал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, на Покровском направлении оккупанты имеют продвижение. Однако, по словам старшего связиста украинской бригады, они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.
Напомним, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска активизировали боевые действия на юге днепровской системы островов, пытаясь высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепр на Херсонщине.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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