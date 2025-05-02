Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

Эксперт считает, что подготовка к уничтожению моста, скорее всего, уже началась.

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Идет серьезная подготовка к ударам по Крыму / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Что сказал Свитан:

Дроны поразили российскую РЛС С-400 в Крыму

Украина начала уничтожать всю систему ПВО на полуострове

Вскоре атаки на Крым будут более серьезными

25 апреля 2025 года украинские дроны поразили радиолокационную станцию к С-400 на территории временно оккупированного Крыма. По мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Романа Свитана, которое он высказал 24 каналу, это может указывать на то, что, вероятно, началась подготовка к уничтожению Крымского моста.

Эксперт отметил, что Украина уже начала "закрывать глаза" ПВО страны-агрессора России на территории полуострова, что является основной предпосылкой для успешного удара по восточной части Крыма.

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Крымский мост / Инфографика: Главред

На это как раз и указывает удар по РЛС С-400 и Свитан убежден, что подобные удары ждут Крым в ближайшем будущем, ведь объекты ПВО РФ расположены вблизи Симферополя, Севастополя и на аэродроме "Кача".

Он добавил, что полуостров является достаточно легкой для Украины целью, ведь географически Крым является "оперативным котлом" и уничтожить Керченский мост - не такая уж сложная задача при наличии соответствующих средств.

Поэтому сейчас идет подготовка к массированным ударам по военным целям РФ в Крыму. Их на полуострове есть около 150. Если Украина запустит на каждый из них примерно по 10 ракет, это навсегда лишит РФ военной мощи в Крыму. После этого операцию смогут продолжить Сухопутные войска Украины.

Атаки на объекты РФ в Крыму - последние новости

Ранее временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Самые интенсивные взрывы прозвучали возле аэропорта Симферополя, а также вблизи авиабаз в Севастополе: "Кача" и "Бельбек", в Саках, Новофедоровке и Джанкое.

Накануне также во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.

Напомним, Главред писал, что украинские разведчики продолжают наносить удары по вражеским силам во временно оккупированном Крыму. В частности, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу" атаковали российские суда в Крыму.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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