'Он говорит об этом прямо': эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФ

13 мая ожидается важный визит Трампа в Саудовскую Аравию, который может усилить нефтяное давление на Россию, отметил Валерий Клочок.

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Трамп планирует давить на Россию из-за Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Клочка:

Трамп не отказывается от переговоров по Украине, но использует угрозы как инструмент влияния на Киев и Москву

Вашингтон может рассматривать временное партнерство с РФ, чтобы ослабить Китай

Энергетика - главный рычаг давления Трампа на Россию

Президент США Дональд Трамп, несмотря на резкую и непредсказуемую риторику, не намерен полностью выходить из переговорного процесса по войне в Украине. Однако он "постоянно угрожает", чтобы повлиять как на Россию, так и на Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, Китай "вцепился" в Россию и не готов ее отпустить, даже не в контексте сближения Москвы с США, а из-за попытки сохранить влияние на своего стратегического партнера. В Вашингтоне же, считает эксперт, речь не идет о создании полноценного союза с Россией, но может рассматриваться вариант временного партнерства для совместного ослабления Китая. К сожалению, такое партнерство будет означать дополнительную поддержку РФ.

"Украине, конечно, не выгодно, чтобы США выходили из переговоров, и наши европейские партнеры также не советуют этого допускать. Сейчас с их стороны прослеживается стремление сохранить "золотую середину" в отношениях с США", - отметил Клочок.

Недавние шаги Украины, когда она одобрительно отозвалась о мирной инициативе Трампа в Африке, являются частью дипломатической игры - демонстрации лояльности и сотрудничества. Эксперт отметил, что хотя риторика самого Трампа менее прогнозируемая, Государственный департамент США сохраняет четкую и неизменную проукраинскую позицию.

"Трамп будет искать пути давления на Россию - он говорит об этом прямо в своих заявлениях. И именно в этом будет проявляться его приверженность к Украине. То есть Украина для Трампа будет инструментом давления на РФ, чтобы заключить максимально выгодные сделки, которые уже подготовлены. Однако "партия ястребов" в Кремле решила еще немного повоевать - хотя, скорее, не немного", - заявил он.

Энергетика и нефть - главные рычаги давления

Как отметил Клочок, Трамп открыто заявлял, что его политика способствовала снижению мировых цен на энергоресурсы - и это больно ударило по российской экономике. В Кремле это понимают и опасаются нового этапа экономического давления, который Трамп вполне может реализовать.

"Трамп в последних интервью прямо сказал, что его тарифная политика и в целом геополитические действия способствовали снижению цен на энергоресурсы. И добавил, что это сильно ударило по российской экономике. Трамп это прекрасно понимает. Он умеет считать деньги - и это понимают в Кремле, поэтому они опасаются", - подчеркнул Колочок.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Важной датой, по словам эксперта, может стать 13 мая - запланированный визит Трампа в Саудовскую Аравию, где речь пойдет об объемах добычи нефти и потенциальных контрактах на закупку вооружений на десятки миллиардов долларов. Такой союз США и Саудовской Аравии станет серьезным фактором давления на Россию, особенно в контексте нефтяного рынка, где Москва уже теряет до 10 долларов на каждом барреле, что может обойтись в полтора триллиона рублей до конца года.

"Как Россия будет покрывать эти потери - вопрос риторический. У них, возможно, еще на 3-5 месяцев хватит резервов, но уже сейчас в России ведется работа над заморозкой вкладов физических лиц. Депозиты пытаются перевести в банковские акции, искусственно завышая их цену, чтобы найти средства. И уже звучит открытая критика в адрес Центробанка РФ. Поэтому, несмотря на публичную картинку стабильности в России, на самом деле это не совсем так", - добавил Клочок.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о прогнозе действий Трампа:

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 1 мая стало известно, что администрация Дональда Трампа впервые с момента его возвращения в Белый дом разрешила экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 млн долларов. Это свидетельствует о сохранении военной поддержки Украины, несмотря на предыдущие прогнозы о ее прекращении.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией существует глубокая пропасть в видении завершения войны. Поэтому администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие месяцы активизировать дипломатию, чтобы сблизить стороны и достичь мирного соглашения.

Кроме этого, Вэнс заявил, что война в Украине не завершится быстро. Его позиция отличается от обещаний Дональда Трампа, который ранее заявлял, что завершит войну за 24 часа.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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