Не пригодны к полетам: США отправили в Украину списанные F-16 — The War Zone

Кратко:
- На самолет "Антонов" погрузили частично разобранные истребителяи F-16
- Борт, вероятно, предназначен для Украины
- Самолеты можно использовать только для запчастей, а не для полетов
Военно-воздушные силы США передали Украине списанные истребители F-16 для обеспечения запчастями уже предоставленные европейскими партнерами боевые самолеты.
Как пишет The war zone, частично разобранные F-16 загрузили на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Трекеры полетов показали, что транспорт летит в Польшу. Аналитики выяснили, что отправленные F-16 можно использовать только для запчастей, а не для полетов или боевой работы.
"Важно то, что у них отсутствуют критически важные компоненты, такие как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования", - пишет издание.
Доказательства того, что F-16 направлялись в Украину, появились на прошлой неделе, когда в социальных сетях начали распространяться фотографии, на которых видно, как минимум три упакованных в пленку F-16 загружаются на самолет Ан-124 авиакомпании "Антонов" в международном аэропорту Тусона, штат Аризона.
Публично доступные данные отслеживания полетов подтвердили, что рассматриваемый Ан-124, регистрационный номер UR-82027, приземлился в Тусоне 25 апреля. После погрузки разобранных F-16 он вылетел 26 апреля, направившись в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Этот аэропорт является важным транзитным узлом для поставляемых с Запада военных материалов, направляющихся в Украину.
Вероятно, Соединенные Штаты поставляют эти самолеты Украине, хотя официального подтверждения до сих пор не было. Также есть вероятность, что они предназначались для использования Польшей, которая также является оператором F-16.
Хотя упакованные в термоусадочную пленку самолеты не позволяют точно определить, какие именно версии F-16 были задействованы в этой передаче, очевидное наличие антенн IFF "bird-slicer" на носу предполагает, что это старые варианты истребителей ПВО Block 15 (ADF), которые ранее использовались ВВС Национальной гвардии.
Отметим, в начале апреля генерал Кристофер Каволи, командующий вооруженными силами США в Европе и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, сообщил сенатскому комитету, что к поставке в Украину готовятся дополнительные истребители F-16.
В целом, на данный момент Украине обещано около 85 боевых самолетов F-16, в том числе 24 - из Нидерландов, 19 - из Дании и 12 - из Норвегии. Бельгия заявляет, что поставит 30 самолетов.
Самолеты F-16 в Украине - последние новости
Как писал Главред, днем 19 марта российские Telegram-каналы распространили очередной фейк о якобы сбитии украинского истребителя F-16 в воздушном пространстве над Сумщиной. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это - фейк.
В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии новой партии истребителей F-16. Президент опроверг фейк о якобы сбитии F-16 над Сумской областью.
Почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.
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