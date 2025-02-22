Украина ожидает новые истребители F-16 от Нидерландов в этом году - Зеленский

Президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

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Украина ожидает продолжения поставок истребителей / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Командование Воздушных Сил ВСУ

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина ожидает новые истребители в 2025 году

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов

Нидерланды поддерживают принцип "ничего об Украине без Украины"

Украина рассчитывает на дальнейшие поставки истребителей F-16 в 2025 году. Украинское небо должно быть защищено от российских угроз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X (Twitter).

Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, во время которого обсудил укрепление безопасности Украины и Европы.

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"Важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе. Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", - рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Нидерланды считают, что усиление оборонного потенциала является гарантией безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Благодарны Нидерландам за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины - это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным. Спасибо за поддержку", - подчеркнул президент.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, Украина не получила обещанные бельгийские истребители F-16 до конца 2024 года. Бельгия планирует передать Украине около 30 F-16 до 2028 года, но технические проблемы и ожидания на новые F-35 влияют на график.

Также министр обороны Украины Рустем Умеров в Гааге встретился с главой Минобороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и согласовал оборонные поставки на 2025 год. Главный приоритет - передача новой партии истребителей F-16, продолжение обучения украинских пилотов и технического персонала.

Кроме этого, F-16 в Украине уже применяют ракеты AIM-9C против российских самолетов. Сначала самолеты будут использовать для защиты тыла, а после приобретения опыта - в наступательных операциях.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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