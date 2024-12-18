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Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Руслана Заклинская
18 декабря 2024, 23:56
1087
Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 до конца 2024 года.
Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины
Украина в этом году не получит бельгийские F-16 / Коллаж: Главред, фото: Воздушные силы ВСУ, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Украина не получит бельгийские истребители F-16 до конца года
  • Самолеты не смогут вовремя предоставить из-за нехватки подготовленных пилотов и дефицита запчастей

Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 до конца 2024 года. Причиной является отсутствие достаточно подготовленных пилотов и дефицит запчастей, что задерживает поставки. Об этом пишет Le Soir.

Министр обороны Бельгии Людвин Дедондер подтвердила, что поставки первой партии истребителей F-16 в Украину, которые планировалось завершить до конца этого года, отложены. По ее словам, основными причинами задержки являются недостаточное количество обученных украинских пилотов и отсутствие необходимых запасных частей для самолетов.

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В мае Бельгия и Украина подписали соглашение, которое предусматривало поставки истребителей F-16 в рамках коалиции, объединяющей Бельгию, Данию и Нидерланды. По плану, до 2028 года Бельгия должна передать Украине около 30 самолетов. Однако в связи с техническими проблемами и кадровыми ограничениями поставка F-16 в Украину была отложена.

"Бельгия приложит все усилия, в консультации со своими союзниками и партнерами по коалиции F-16, чтобы ускорить первую поставку, если это возможно до конца 2024 года, без ущерба для своей безопасности и авиационной способности и с учетом поставки F-35," - указано в соглашении.

Одним из факторов задержки является необходимость получения самолетов F-35, которые должны заменить часть существующих F-16 в Бельгии. Однако поставка первых F-35 в Бельгию также отстает от плана.

Бельгия активно способствует подготовке украинских пилотов. В 2025 году группа из 55 бельгийских военнослужащих отправится в Португалию для обучения украинских пилотов на F-16.

Сколько F-16 получит Украина, F-16, инфографика
Какие страны должны передать Украине самолеты F-16 / Инфографика: Главред

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Напомним, в ноябре первая партия из шести самолетов F-16 от Дании уже поступила. Украина получит еще две партии истребителей F-16, всего 19 самолетов, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Также в декабре в Украину прибыла вторая партия самолетов F-16 от Дании, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты, спасая украинцев и инфраструктуру.

Как сообщал Главред, США обучают украинских пилотов на истребителях F-16, но есть проблема с недостаточным количеством кандидатов для формирования полноценной летной способности. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США готовы обучать больше пилотов, но нехватка контингента из Украины усложняет процесс.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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