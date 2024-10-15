Ракета F-16 достала Су-34 РФ: СМИ раскрыли подробности воздушного боя

F-16 имеет определенные преимущества в маневренности и возможностях радиоэлектронной борьбы.

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ВСУ могли поразить российский Су-34 ракетой AIM-9X Sidewinder / Коллаж: Главред, фото: Posterazzi, скриншот

Истребитель-бомбардировщик оккупантов РФ Су-34 мог быть сбит украинским F-16, который ударил усовершенствованной ракетой AIM-9X Sidewinder.

Как пишет издание Army Recognition, это может быть первой победой Украины в воздушном бою с использованием F-16.

В материале отмечается, что F-16 Fighting Falcon известен тем, что его радар AN/APG-66 (V2) позволяет отслеживать несколько целей одновременно, обеспечивая при этом повышенную дальность и точность обнаружения.

"F-16 может нести целый ряд ракет класса "воздух-воздух", включая AIM-120 AMRAAM для боя за пределами видимости и AIM-9X Sidewinder для воздушного боя на близком расстоянии. Способность AIM-9X наводиться на цели под экстремальными углами делает его особенно смертоносным в ближнем бою благодаря способности не прицеливаться. Такое сочетание оружия с радиолокационным и инфракрасным наведением позволяет F-16 доминировать как в боях на большой дистанции, так и на коротком расстоянии", - говорится в статье.

При этом F-16 имеет определенные преимущества в маневренности и возможностях радиоэлектронной борьбы над российскими аналогичными боевыми самолетами. Высокая маневренность в сочетании с современными системами наведения на цель, устанавливаемыми на шлеме и позволяющими пилотам поражать цели, просто глядя на них, предоставляет F-16 неоспоримое преимущество в ближнем бою, говорится в статье.

Также уточняется, что хотя российские самолеты, такие как Су-35, могут иметь больший радиус действия радаров, системы радиоэлектронной борьбы и противодействия F-16 в сочетании с его превосходной маневренностью и современными ракетными системами позволяют ему эффективно конкурировать с современными российскими истребителями как в оборонительных, так и в наступательных воздушных операциях.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Что известно о ракете AIM-9X Sidewinder

Это ракета "воздух-воздух" малой дальности. Она известна системой инфракрасного самонаведения и высокой маневренностью.

Ракета предоставляет F-16 значительное преимущество в воздушных боях, позволяя поражать вражеские самолеты под большими углами и на близких дистанциях.

F-16 в паре с AIM-9X обеспечивает значительное преимущество в воздушной войне против российских самолетов, таких как Су-34, которые, как правило, менее маневренны в ближнем бою.

Смотрите видео - американские птички vs Су-34:

Ранее о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем сообщали российские СМИ. Стоимость такого судна составляет около $50 млн. Новость об уничтожении самолета разлетелась по украинским телеграм-каналам со ссылкой на российский канал Fighterbomber.

Напомним, ранее появилась новость о о сбитии Силами обороны Украины российского штурмовика Су-25 в небе над Константиновкой Донецкой области.

Однако через некоторое время оказалось, что это РФ сбила собственный дрон "Охотник". Отмечается, что это сбитие может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

/ Инфографика: Главред

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