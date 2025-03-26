F-16 бьют россиян ракетами на территории РФ: украинский пилот раскрыл детали

Почти каждая ракета F-16 попадает в цель, говорит пилот украинского истребителя.

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Украинские F-16 наносят удары по россиянам / Коллаж Главреда, фото: УНИАН

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F-16 выполняют полеты на поражение врага за линией боевого соприкосновения

Более 80% выпущенных ракет F-16 ВСУ приходят в цель

Почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.

Летчики F-16 выполняют также полеты на прикрытие других боевых самолетов своих побратимов, рассказал в интервью один из украинских пилотов.

"Почти каждая ракета приходит в цель... Более 80% выпущенных нами ракет приходят в цель. Уничтожают как Shahed, так и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования", - рассказал украинский боевой летчик.

По его словам, цели ударов заблаговременно известны, разведка работает достаточно неплохо. Он пояснил, что украинская военная разведка очень быстро адаптируется и получает актуальные данные.

/ Инфографика: Главред

"Сейчас мы можем наносить удары только в тактическую глубину, однако эффективность этих ударов очень высока: если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко", - добавил украинский пилот.

Смотрите видео - интервью украинского пилота F-16:

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Ранее Владимир Зеленский сообщил о прибытии новой партии истребителей F-16. Президент опроверг фейк о якобы сбитии F-16 над Сумской областью.

Как сообщал Главред, обещанные Бельгией истребители F-16 до сих пор не поступили в Украину, хотя их передача была запланирована до конца 2024 года. В целом Бельгия планирует передать Украине около 30 самолетов F-16 до 2028 года.

Напомним, ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объяснил, что передача F-16 Украине откладывается до 2026 года из-за ожидаемых поставок новых F-35. В то же время он не исключил возможности отправки некоторых F-16 уже в этом году - однако только для использования в качестве источника запчастей.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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