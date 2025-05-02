Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней

Дональд Трамп - амбициозный. Он будет оставаться ключевой фигурой в мировой геополитике и будет стремиться достичь своих целей, считает эксперт.

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100 дней объективно мало для решения задач, запланированных Трампом - Клочок / Коллаж Главред

За первые 100 дней нового президентского срока президент США Дональд Трамп уже успел сломать немало устоявшихся норм. В частности, американский лидер изменил тон общения с НАТО, ввел пошлины в отношении большинства стран мира, чем спровоцировал падение мировых рынков. Но главного — завершения войны в Украине Трампу — несмотря на громкие обещания, достичь так и не удалось.

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, введет ли Трамп санкции против России, что на самом деле может развалить российскую экономику и как война Индии и Пакистана может сказаться на отношениях США и Китая.

Как бы вы охарактеризовали в целом первые 100 дней Трампа? Можно ли говорить о какой-то сознательной стратегии в тех действиях, которые он осуществляет?

Да, стратегия есть, и она очевидна. Но если говорить о 100 днях, на которые Трамп очень рассчитывал, чтобы отчитаться о многочисленных достижениях, то это - полный провал. Сегодня главе Белого дома нечем похвастаться - ни во внутренней, ни во внешней политике. Хотя, например, по внутренней политике некоторые мои коллеги утверждают, что у Трампа есть определенные успехи. Возможно, в сфере иммиграционной политики, потому что действительно, мигрантов стало меньше в США, но выселить всех нелегалов Трампу за 100 дней не удалось. Но, в конце концов, он этого и не обещал. Это длительный процесс.

Многие проекты только начаты. Основной из них, который реализуется достаточно тихо, - это проект "2025", предполагающий максимальное сосредоточение в его руках инструментов федеральной власти. Хотя президент США и так имеет очень широкие полномочия, впрочем, я не думаю, что Трампу удастся реализовать этот проект полностью.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о прогнозе действий Трампа:

Что касается внешней политики - здесь Трампу вообще нечем похвастаться. Российско-украинская война продолжается. Кремль очень метко сориентировался в своей тактике в отношении Трампа и, фактически, водит его за нос. И Трамп это признает. На Ближнем Востоке война не завершена, сектор Газа продолжает подвергаться атакам со стороны Израиля. Безъядерное соглашение с Ираном не подписано, переговоры продолжаются. Переговоры с Ким Чен Ыном анонсированы, но еще не начаты.

Для объективности надо отметить, что 100 дней - это мало для решения всех этих вопросов. Но Трамп обещал действовать быстро. Я не думаю, что он откажется от всех этих проектов. Они будут развиваться, но если вспомнить первые 50 дней, когда на сайте Белого дома был большой пресс-релиз из 50 достижений (некоторые из них были забавными), то сегодня такого релиза уже нет. Вместо этого - список с опровержением 57 фейков.

А сам Трамп, выступая в Мичигане на митинге, посвященном 100 дням, в основном обвинял предшественников и подчеркивал, что продолжит выбранную стратегию - как во внешней, так и в тарифной политике.

Он возмущен обвинениями в свой адрес. Это для него самый большой триггер. И в пресс-релизе Белого дома, и в его выступлении звучало много эмоций: о несправедливых социологических опросах, о том, что он лучше Байдена и тому подобное. То есть сейчас Трамп говорит эмоциями. Конкретных достижений за первые 100 дней нет. Все процессы, которые он инициировал, возможно, дадут результаты позже.

По моему мнению, ему не стоило акцентировать внимание на этих 100 днях и дедлайнах. Лучше было бы активнее действовать, например, в секторе Газа - давления на Иран должно быть больше. Выжидательная позиция и попытки возвращения к безъядерной сделке только затягивают процесс, а консультации Ирана с Москвой - это как раз и есть результат такой слабой позиции.

Что касается йеменских хуситов - я считаю, там действия правильные. Британцы помогают, а террористов надо уничтожать. Это всегда была политика Белого дома, еще с первой каденции Трампа, когда активно уничтожали террористов. Например, ликвидация Сулеймани, удары по Сирии - это были правильные и довольно радикальные шаги.

Таможенная война с Китаем - это в основном пустые обещания. Хотя Трамп и уверяет, что имел телефонные разговоры с Си Цзиньпином, Китай постоянно их опровергает, и Трамп выглядит на этом фоне смешным.

Итак, первые 100 дней - с точки зрения результатов - это провал, потому что их просто нет. Но, еще раз подчеркиваю, Трамп не остановится, он останется настойчивым в вопросах таможенной войны, завершения российско-украинской войны и тому подобное. И нам следует осознать простую вещь: Трамп - это президент США, а не Украины. Потому что и украинцы уже приняли участие в опросах относительно доверия к нему. Но это история не об Украине - это история о Соединенных Штатах Америки.

Трамп - амбициозный. Он будет оставаться ключевой фигурой в мировой геополитике. И он будет стремиться достичь своих целей. Хотя не все из них реализуются - в этом я не сомневаюсь. Но Трамп, бесспорно, серьезно изменит геополитическую карту мира в будущем.

Где именно у Трампа фактически есть шансы достичь каких-то результатов?

Я думаю, что это - вектор Китая. Трамп сейчас ориентирован на Китай и использует для этого много инструментов давления на Пекин. Во-первых - тарифы. Хотя официальной информации от Пекина о том, что они прислушиваются к Трампу, пока нет, однако появляется все больше сообщений о том, что Китай уже сформировал список американских товаров, на которые он отменил пошлины.

Китай действительно над этим работает, ведь ему нужна сделка с Соединенными Штатами. Кроме того, буквально сегодня появилось сообщение, что Госдепартамент США объявил санкции против шести компаний, которые поставляют вещества, необходимые для изготовления баллистических ракет Ираном. Это важный момент, поскольку Трамп обычно не является сторонником санкций. А это означает, что он готов давить на оппонентов в переговорах - в данном случае на Иран - чтобы достигать своих целей.

Трамп уже продемонстрировал во время своей первой каденции, что может быть жестким и радикальным. И я считаю, что сейчас, после первых 100 дней, он будет продолжать в том же духе. У меня нет никакого сомнения - он не остановится.

Так же Трамп может оказывать давление и на Россию. Мы должны понимать одну вещь: в команде Трампа нет другого мнения, кроме мнения самого Трампа. Кто бы его ни озвучивал - оно одинаково по сути, хоть и имеет разные оттенки. Например, Стив Уиткоф и Кит Келлог - они говорят об Украине, но в разных тонах, хоть и с одинаковым смыслом.

Россияне используют похожую тактику: одна группа "ястребов" с Лавровым в публичной плоскости говорит о продолжении войны и выдвигает неприемлемые для Украины условия, другая - с Дмитриевым, Ушаковым - намекает на возможные договоренности.

Трамп, вероятно, будет действовать аналогично - давить на Россию. В этой сфере он также может достичь определенных успехов, но посмотрим со временем, каких именно.

Что касается, например, истории с возможным взятием под контроль Канады или Гренландии - это, по моему мнению, очень сложный вопрос. Хотя Гренландия может стать успешным кейсом для Трампа. Она действительно имеет потенциал для расширения сотрудничества с Соединенными Штатами по одной простой причине: это нетипичная ситуация в мировой внешней политике и геополитике в целом. Потому что Гренландия уже давно приняла решение выйти из состава Дании, то есть Датского королевства. Она фактически имеет статус автономии, и рано или поздно может стать отдельным государством. В таком случае возможно серьезное соглашение с США. Я не думаю, что речь идет о полной интеграции в состав Соединенных Штатов, хотя, опять же, мы не можем этого исключать. Население там небольшое, а значит, с ним можно будет провести соответствующую работу.

Скажу, возможно, банальную вещь - я не думаю, что гренландцы сильно пострадают, если Гренландия станет штатом США. В принципе, и США, и Гренландия принадлежат к одному демократическому миру. И несмотря на то, что Америка сейчас переживает непростые времена, она остается демократией. К тому же, я напомню: еще в 1940-х годах США уже пытались купить Гренландию. Просто об этом мало кто знает или говорит. То есть Америка уже давно положила глаз на этот остров.

То, что сейчас делает Трамп, - я убежден - на самом деле хотели делать и его предшественники, в том числе и Джо Байден. Но тогда существовали определенные внешнеполитические тонкости. То же касается и Рональда Рейгана, который, кстати, начинал военные кампании в Латинской Америке. То есть мы должны обращать внимание на исторический контекст.

Итак, у Трампа могут быть успешные кейсы, но не по всем пунктам. Думаю, рано или поздно соглашение с Китаем будет подписано - как минимум до завершения его каденции.

Мы буквально вчера с коллегами анализировали перспективы Китая. Он в сложном положении и может рассматривать эскалацию на европейском континенте или даже участие в войне на стороне России - по аналогии с Северной Кореей. Но есть одно препятствие - экономически Китай к этому пока не готов. В то же время, он мог бы выйти из ситуации через начало войны, но театр боевых действий пока не вписывается в его стратегию. Поэтому, скорее всего, Китай будет пытаться сохранить стратегическую близость с Россией, но при этом заключить выгодную сделку с США. И именно к этому Трамп сейчас и принуждает.

А вписывается ли в этот контекст ситуация между Пакистаном и Индией? Ведь с одной стороны имеем американские интересы, с другой - китайские.

Это очень интересный, хотя и не совсем новый кейс в геополитике - скорее "новый старый". Единственное, что сейчас театр боевых действий разворачивается не на спорных территориях, а уже по государственной границе - и это может придать ситуации другой оттенок. И учитывая то, что Соединенные Штаты Америки в целом поддерживают Индию, а Китай - Пакистан, ситуация приобретает дополнительное напряжение. Ведь Китай и Индия - давние непримиримые враги, которые имеют многочисленные проблемы в отношениях. Хотя в прошлом году они и подписали соглашение о мире и сотрудничестве, которое якобы подтвердило стабилизацию.

Однако такое соглашение может быть нарушено в любой момент. По моему мнению, Китай, скорее всего, будет действовать через свои прокси-структуры. Как пример - ситуация в Украине, где он действует через Северную Корею. Ведь официальное заявление Пхеньяна об участии в военных действиях в Курской области на территории России, было инициировано именно Пекином.

Это - попытка вывести Северную Корею на мировую арену как игрока в новом статусе и другом качестве. Однако Китай, конечно, официально будет отрицать свою причастность к этому. Поэтому я не исключаю, что Китай будет помогать Пакистану. Более того - он может способствовать и Северной Корее в эскалации ситуации на Корейском полуострове.

В июне в Южной Корее должны состояться президентские выборы. Там к власти рвется не совсем демократический лидер и партия, которая, по сути, уже существенно пошатнула внутреннюю стабильность страны. Они неоднократно заявляли о своей приверженности Северной Корее. Хотя некоторые мои коллеги в Украине это отрицают, однако, как по мне, это достаточно очевидно.

В этом контексте заслуживает внимания и недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия может поддержать Северную Корею. Так же и Китай может это сделать - молча. К тому же стоит вспомнить о захвате Китаем одного из вьетнамских островов, расположенного в непосредственной близости к филиппинским военным базам. Это - прямая угроза Соединенным Штатам Америки, которые имеют военные союзы в Тихоокеанском регионе с Филиппинами, Австралией, Японией и другими странами.

Следовательно, Китай может участвовать в военных действиях гибридным способом. Война между Индией и Пакистаном, которую, по некоторым прогнозам, могут ожидать уже через полтора суток, может стать для Китая инструментом давления. Тем более, что такая война будет выгодна Китаю, поскольку Индия становится серьезным экономическим конкурентом. Любые военные действия, конечно, подрывают экономику страны. Поэтому я не исключаю, что это может быть одним из вариантов выхода из ситуации, в которой Китай получит профит.

Так же, как он получает выгоду от войны России против Украины: на фоне санкций, введенных против России, Китай получает очень дешевые ресурсы - и сейчас тем более, без всяких ограничений. Цены на нефть ниже 60 долларов, что ниже установленного потолка. Можно торговать на все 100%.

В общем, по вашему мнению, чего в ближайшее время стоит ждать от Трампа именно в украинском вопросе?

Это сверхсложный вопрос. Единственное, что я могу констатировать - Трамп не хочет выходить из переговорного процесса, но постоянно угрожает. Потому что для него вопрос Китая является чрезвычайно важным, и он во многих аспектах связан с Россией.

Китай вцепился в Россию и не хочет ее "отпускать" - не то, что под Америку, потому что у нас сложилось впечатление, что Штаты хотят сделать союз с Россией. Речь идет скорее о временном партнерстве, направленном на ослабление позиций Китая и, к сожалению, одновременное усиление России.

Что касается Украины, то сейчас Трамп, из того, что я вижу, не рассматривает серьезно возможность выхода из переговорного процесса. Однако он будет постоянно угрожать этим как Украине, так и России. Украине, конечно, не выгодно, чтобы США выходили из переговоров, и наши европейские партнеры также не советуют этого допускать.

Сейчас с их стороны прослеживается стремление сохранить "золотую середину" в отношениях с США. Ярким примером этого является недавняя официальная информация от Министерства обороны Великобритании об их участии в военной операции против йеменских хуситов. На первый взгляд, может показаться, что это не имеет отношения к украинскому вопросу, но на самом деле таким образом демонстрируется евроатлантическое единство. Думаю, что к этим военным операциям, возможно, присоединится и Франция.

Тем более, министр обороны Великобритании заявил: "Это ненормально, когда падение судоходства составляет 55%. Корабли не могут проходить, и это бьет по нашим семьям в Великобритании." И это действительно так. Йеменские группировки препятствуют мировой торговле.

Поэтому я считаю, что многие стороны заинтересованы в том, чтобы Трамп не выходил из переговорного процесса. Происходит демонстрация поддержки Трампа - мы постоянно ее демонстрируем. Например, недавно стало известно, что Трамп добился подписания мирного соглашения по конфликту в Африке. И в Офисе президента Украины на это быстро отреагировали, отметив, что это очень привлекательная и правильная мирная инициатива, которую мы поддерживаем. Зеленский почти в каждом своем видеообращении благодарит Трампа и США - и с точки зрения дипломатии - это абсолютно оправдано.

Сейчас мы внимательно следим за риторикой Госдепа и самого Трампа. Хотя риторика самого Трампа менее прогнозируемая, Государственный департамент США демонстрирует четкую приверженность Украине.

Трамп будет искать пути давления на Россию - он говорит об этом прямо в своих заявлениях. И именно в этом будет проявляться его приверженность к Украине. То есть Украина для Трампа будет инструментом давления на РФ, чтобы заключить максимально выгодные сделки, которые уже подготовлены. Однако "партия ястребов" в Кремле решила еще немного повоевать - хотя, скорее, не немного.

Впрочем, я не исключаю, что, например, тот же Лавров сознательно срывает переговоры - в том числе и инициативой о прямых переговорах с Украиной. Но они также понимают риски.

К тому же, Трамп в последних интервью прямо сказал, что его тарифная политика и в целом геополитические действия способствовали снижению цен на энергоресурсы. И добавил, что это сильно ударило по российской экономике. Трамп это прекрасно понимает. Он умеет считать деньги - и это понимают в Кремле, поэтому они опасаются.

Ожидается визит Трампа 13 мая в Саудовскую Аравию. Основная тема - объемы добычи нефти. Это ключевой вопрос как для США, так и для саудитов. Если будет подписан контракт на сумму около 100 миллиардов долларов на закупку оружия (или хотя бы на 50), это покажет углубление сотрудничества между странами и совпадение интересов в ряде вопросов.

Интересы по нефти для Саудовской Аравии - это приоритет номер один. Они являются энергозависимой страной: основной источник доходов - это "черное золото". Но нефти у них много, поэтому им нужно инвестировать, развивать экономику.

Понятно, что инвестировать в Россию сейчас никто не будет - это очевидно. Им нужны инвестиции в Великобританию или другие стабильные экономики. Например, в прошлом году они очень стремились наладить сотрудничество с Лондоном, но ничего не получилось. Почему - пока неизвестно, пресса об этом скромно молчит. Возможно, сейчас удастся реализовать какие-то проекты с Соединенными Штатами. Тем более, что Трамп открывает возможности для беспошлинной торговли для тех, кто сотрудничает с Америкой.

Вот эта геополитическая ситуация также может помочь Трампу скорректировать позиции Москвы, и там это прекрасно понимают. Сейчас Россия теряет примерно 10 долларов с каждого барреля нефти по сравнению с бюджетной ценой. До конца года это может обойтись примерно в полтора триллиона рублей. Это огромная сумма.

Как Россия будет покрывать эти потери - вопрос риторический. У них, возможно, еще на 3-5 месяцев хватит резервов, но уже сейчас в России ведется работа над замораживанием вкладов физических лиц. Депозиты пытаются перевести в банковские акции, искусственно завышая их цену, чтобы найти средства. И уже звучит открытая критика в адрес Центробанка РФ. Поэтому, несмотря на публичную картинку стабильности в России, на самом деле это не совсем так.

Можно ли будет говорить в ближайшее время о реальных изменениях, если Кремль будет продолжать ту же политику и те же действия? Речь идет, в частности, о санкциях, введении банковских ограничений, о которых Трамп уже начал публично вспоминать.

Если бы он лично этого не делал, я, возможно, и сомневался бы. Но поскольку есть санкции против отдельных стран - это факт.

Это очень свежая информация, буквально сегодняшняя. Также я обращал внимание на интервью Трампа агентству Bloomberg еще летом прошлого года. Оно было очень большое, и Bloomberg даже не поленился опубликовать полную стенограмму. Там предложения были порой несвязные, но смысл - очень информативный.

Трамп фактически проводит четкую линию: "Я против санкций, я за пошлины". И, действительно, он в основном вводит именно пошлины. Но в то же время санкции против России на 2024, 2025, фактически и на 2026 годы - он продлил. Например, лицензии для российских банковских учреждений он не обновил. Это чисто американская инициатива. Суд запретил определенные финансовые операции - тоже американская история, не европейская. Европа - это отдельная тема.

Почему отдельная? Потому что там ведутся переговоры между ЕС и США относительно возможной отмены пошлин. Но санкции не были отменены. Более того - введены новые санкции против Ирана, что свидетельствует о способности Трампа принимать решительные меры. То есть исключать это не стоит.

Заявления Трампа, конечно, стоит воспринимать осторожно - сегодня одно, завтра другое. Но если говорить о конкретных действиях - да, он может это делать. Это, фактически, "большой привет" Москве через Тегеран. Могут быть новые санкции. Хотя для Ирана - это, как говорят, что одна санкция, что десять - безразлично. Они под санкциями с 1950-х годов, и сами говорят: "Мы привыкли. Чем вы нас еще можете напугать?" Это как в Северной Корее - санкции там, как мертвому припарка.

А вот для России - это будет непросто. Банковские санкции - это серьезно. Могут быть и персональные санкции. Трамп уже показывал, что может отменить ограничения в отношении отдельных российских олигархов - и он сам говорил: "Я это могу сделать. Но если вы не выполните условия - не получите ничего". Я не считаю Трампа полным неудачником как переговорщика. У него все же есть примеры успешных историй - и в бизнесе, и в политике, в частности по подписанию или отмене соглашений. Но и говорить, что Трамп - суперуспешный, тоже не стоит. Например, имеем пример с Северной Кореей во время его первой каденции. Три саммита с Ким Чен Ыном завершились фактически ничем. Все. Да, ситуация там сложная - это не рядовое событие, как и переговоры с Пхеньяном. Так же сложна и непростая история с Россией.

Если учитывать риторику Трампа, я не помню ни одного дня, начиная с инаугурации, чтобы он не упомянул о войне в Украине. Постоянно подчеркивает, что гибнут люди - и украинцы, и русские, причем часто это молодежь. Он даже публично реагировал на удары по Киеву, по Сумах. Ему это не нравится. Это, по сути, ситуация, в которой его не ставят ни во что. А Трамп - самолюбивый и тщеславный.

Он такие вещи просто так не забывает и не прощает. И напомню: удар по Сирии крылатыми ракетами "Томагавк" произошел только потому, что его дочь сказала: "Папа, так нельзя". То есть я воспринимаю это как пример того, что Трамп действительно естественно озабочен подобными вещами. И для него это вопрос личного значения, который он хочет решить.

Сейчас он движется в этом направлении и будет использовать для этого различные инструменты. Я его не идеализирую и никогда не идеализировал. Просто подчеркиваю: надо понимать, что он делает, и уметь использовать ситуацию в своих интересах. У Трампа есть такая черта, и на нее надо давить - однозначно. Потому что как иначе? Обратите внимание: ни один европейский политик уровня президента не поссорился с Трампом. Ни один. Потому что они понимают важность сохранения евроатлантического сотрудничества. Оно для них очень важно.

Как вы оцениваете шансы Трампа остаться у власти до конца своей каденции? Или, условно говоря, "досидит" ли он свой срок?

Да, досидит - если ему позволит физическое здоровье. Я не вижу перспектив того, что Трампа снимут путем импичмента. Демократы уже внесли инициативу по семи статьям совпавшую с празднованием 100 дней его президентства. Надо понимать, что сейчас в США продолжается очень активная информационная кампания против Трампа, и часто - небезосновательная.

То есть она имеет под собой основания. Недаром я упоминал большой пресс-релиз на сайте Белого дома, где они опровергают фейки против Трампа. Хотя, откровенно говоря, многое из того - это вовсе не фейки. Но они пытаются информационно отбиваться. Против Трампа используют разные кейсы - и украинские, и российские, и панамские, и гренландские. Все, что можно, идет в ход.

Демократы первые два месяца после избрания Трампа фактически сидели молча, но сейчас началась открытая политическая борьба. И идет подготовка к выборам в Сенат. Напомню, каждые два года треть Сената обновляется. Это нормальный внутренний политический процесс, и дальше будет еще много громких заявлений, возможно, еще не один импичмент будет вынесен на голосование. Но я не вижу реальных шансов на его успешное завершение. Для этого Трамп должен совершить серьезное преступление.

Кстати, сам Трамп во время 100 дней своего президентства заявил, что если бы не был президентом - то, вероятно, уже сидел бы в тюрьме. И это недалеко от истины. Сейчас все уголовные дела против него отложены, не закрыты и ждут завершения каденции. Затем они, скорее всего, возобновятся. Потому что сейчас Трамп наживает себе все больше врагов среди демократов.

Чтобы избежать уголовного преследования, республиканцам нужно выиграть следующие президентские выборы. И даже тогда нет гарантии, что новый президент просто оставит ситуацию с Трампом в покое. Сегодня в его команде все ему подыгрывают, но что будет потом - неизвестно. Ведь многие понимают, что нынешним поведением Трамп подрывает демократические устои США. И достаточно серьезно.

Суды один за другим отменяют или останавливают его решения, признавая, что они противоречат Конституции или здравому смыслу. Хотя, конечно, во многих вопросах внутренней политики США у меня тоже свое видение и многое стоило делать не так. Но это внутреннее дело Америки, я даже не комментирую его. Однако с юридической и процедурной точки зрения - я не вижу оснований, чтобы Трамп не досидел свою каденцию.

Даже 39% поддержки - это немало. В Украине, скажем честно, не каждый президент имел такой уровень поддержки после первых 100 дней. Когда он только приходил к власти, кроме Зеленского такого результата практически не имел никто. Порошенко победил в первом туре 2014 года, но опять же - победа на выборах и реальные рейтинги впоследствии - это разные вещи. Поэтому на сегодня политические позиции Трампа остаются довольно прочными. И я бы не советовал их недооценивать.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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