Стая дронов поразила объект оборонного комплекса РФ в Брянской области - СМИ

Главное:
- В Брянской области раздавались взрывы
- Дроны поразили важное предприятие РФ
В Брянской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Поселок Суземка атаковали дроны, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщают местные паблики.
Украинский канал Ukrainian Militant сообщил, что был атакован завод "Стрела", который занимается производством электроники для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией "Ростех".
"В результате атаки были повреждены производственные цеха, склад и административное здание", - говорится в сообщении.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко также подтвердил информацию об ударе по предприятию РФ и добавил, что после атаки в районе завода виднеется столб дыма.
Смотрите видео последствий атаки дронов на завод в РФ:
Даже губернатору Брянской области России Александру Богомазу пришлось признать, что в результате атаки на промышленном предприятии произошло возгорание и разрушены производственные и административные здания, хотя сначала он утверждал, что все БпЛА были сбиты и никаких разрушений нет.
Атаки дронов на Россию - последние новости
Недавно, как писал Главред, в Коломне прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была совершена атака. Предприятие специализируется на производстве переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и комплексов активной защиты.
Ранее также после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области России вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составляла 720 кв. метров.
Впоследствии выяснилось, что это ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию.
Другие новости:
- ВСУ поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута
- "Нет ничего разумного": католики разъярены из-за фото Трампа в образе Папы Римского
- Путин потеряет дар речи: Жданов рассказал, что Украина применила новую стратегию
Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред