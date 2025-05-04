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Стая дронов поразила объект оборонного комплекса РФ в Брянской области - СМИ

Анна Косик
4 мая 2025, 11:19
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Известно, что повреждены производственные цеха завода, который работает на обеспечение оккупантов.
Удар по заводу в Брянской области
Дроны повредили здания важного объекта РФ недалеко от границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko

Главное:

  • В Брянской области раздавались взрывы
  • Дроны поразили важное предприятие РФ

В Брянской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Поселок Суземка атаковали дроны, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщают местные паблики.

Украинский канал Ukrainian Militant сообщил, что был атакован завод "Стрела", который занимается производством электроники для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией "Ростех".

видео дня

"В результате атаки были повреждены производственные цеха, склад и административное здание", - говорится в сообщении.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко также подтвердил информацию об ударе по предприятию РФ и добавил, что после атаки в районе завода виднеется столб дыма.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий атаки дронов на завод в РФ:

Даже губернатору Брянской области России Александру Богомазу пришлось признать, что в результате атаки на промышленном предприятии произошло возгорание и разрушены производственные и административные здания, хотя сначала он утверждал, что все БпЛА были сбиты и никаких разрушений нет.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно, как писал Главред, в Коломне прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была совершена атака. Предприятие специализируется на производстве переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и комплексов активной защиты.

Ранее также после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области России вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составляла 720 кв. метров.

Впоследствии выяснилось, что это ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию.

Другие новости:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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